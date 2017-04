JUHTKIRI: Nutikad eakad

“Ei mina tea sellest värgist midagi!” Nii ütlevad ilmselt paljud eakad. Ja mõnigi neist käiks kõiksugu nutividinatest kauge kaarega mööda.

See-eest näib, et juba põlvepikkustel mudilastel on telefoni ja tahvelarvuti ekraani näppimine käpas, teismelistest rääkimata.

Kui tavaliselt kiputakse sellele, kui “munad” “kanu” õpetavad, viltu vaatama, siis mõne asja puhul on lood teisiti. Nii ka seekord – nimelt olid Kuressaare Vanalinna kooli õpilased tulnud päevakeskuse eakatele külla just selleks, et neid nutiasjanduse vallas koolitada. Sest neid eakaid, kel huvi end harida ja uute asjadega kurssi viia, juba jätkub. Selge see, maailm meie ümber muutub ja meil, kes me ses maailmas elame, tuleb nende muutustega kohaneda. Isegi, kui selleks peavad “munad” “kanadele” appi tulema.