Kevad kutsub liikuma!

Kevad oma ilusate ilmade ja valgete õhtutega pakub palju võimalusi õues viibimiseks. Igaüks peaks oma päevas leidma kasvõi pool tundi aktiivseks liikumiseks. Olgu selleks näiteks kodust tööle või kooli minek. Kui distants ei ole pikk, võiks selle tee ette võtta jala või jalgrattaga.

On viimane aeg alustada suvise rannavormi poole püüdlemist. Orissaare spordiklubi pakub välja erinevaid võimalusi sportlikuks liikumiseks üheskoos ja üksinda.

Aprill on südamekuu. Südamekuu tähistamiseks toimub kogu Saaremaal südame tervisele suunatud tervise­spordiüritusi. Orissaares toimub südamekuu jalgrattamatk 14. aprillil kell 12. Plaanis on ligikaudu 20 km pikkune matk Orissaares ja selle lähiümbruses. Matkale on oodatud igas vanuses ja treenituse tasemel rattasõidusõbrad.

29. aprillil toimub juba traditsiooniks kujunenud kevadine tervisepäev, mis ka sel aastal toimub Spaaremaa Wellfesti raames. Seekordne tervisepäev on suunatud üldkehalise treeningu õigetele tehnikatele. Koostöös OMAklubi ja Teadliktreening.com treeneritega on kavas koolitus noorsportlaste üldkehalise treeningu läbiviimisest pallimängude näitel.

Harrastajad on oodatud praktilisele koolitusele õige jõuharjutuste sooritamise tehnika õppimiseks. Tervisepäeva eesmärk on tõsta treenijate teadlikkust iseseisvast treenimisest.

Kevadise tervisepäeva rahastus tuleb programmi “Rahvastiku tervise arengukava 2009–2020” vahenditest. Lisainfot Orissaare spordiklubi treeningute ja spordiürituste kohta leiab koduleheküljelt www.orissaaresport.ee.

Liisi Miller, Orissaare Sport