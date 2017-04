LIHTNE KÜSIMUS: Kas on võimalik…

Kas on võimalik (on sellist ettepanekut tehtud, arutatud), et Kuivastu–Virtsu laevaliinil tuleb eeloleval suvel laevagraafik teistsugune kui senine 35 minuti graafik? Siis kestaks ühe otsa sõit ja laadimine kauem.



Vastab Mihkel Loide, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi nõunik:



“Sellist küsimust on arutatud ja nii vedajale kui ka ministeeriumile on teada, et maksimaalse sõidukite arvu korral võib laadimine võtta aega senisest kauem. Tegemist ei ole mitte sellega, et laevad ei püsi graafikus ehk ülesõidu ajas, vaid laadimise kiiruses.

See on uute parvlaevade eripära – sõidukeid ei saa samal ajal korraga peale ja maha laadida, kuna sõiduautod asetsevad neil rõdudel, mitte alumisel tekil. Samuti ei julge mitmed sõidukijuhid esimese hooga rõdule sõita, kuna seal on üsna kitsas ja vähem kogenud sõidukijuhtidel võtabki pealesõit pisut harjumist.

Hetkel ei näe ministeerium laevagraafiku muutmiseks põhjust – ootame ja vaatame, kuidas meeskond ja reisijad uute laevadega kohanevad. Kogemuse tekkides peaks ka laadimise kiirus paranema.