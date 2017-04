“Munad” tutvustasid “kanadele” nutimaailma

Nutikoolitusele “Muna õpetab kana” Kuressaare päevakeskusse olid eile oodatud kõik inimesed, kes pole nutitelefoni või tahvelarvutit seni puutunud, kuna nende kasutamise oskusi napib.

Kuressaare päevakeskusse kogunesid eile erinevate põlvkondade esindajad ning seekord olid õpetajate rollis Kuressaare Vanalinna kooli õpilased.

Ühe laua taga olid end sisse seadnud Viivi Sepp ja Lilli Maripuu, nende ees laual tahvelarvuti ja kõrval nutitelefon.

“Mina olen ajast kuskil kuus aastat maha jäänud,” sõnas Lilli Maripuu, kellele Viivi Sepp parajasti tahvelarvuti plusse tutvustas.

“Mul on üks telefon olnud juba ligi 17 aastat ning olgugi, et vahel pisikeste viperustega, aga töötab endist viisi hästi,” lisas Lilli ja otsis välja legendaarse Nokia 3310. “Kuuldavasti olla mul Facebookis ka konto, aga ma ise ei tea sellest midagi.”

“Kui ma kodus olen, siis ikka nokin tahvelarvutis ringi ka,” rääkis Viivi Sepp ja tõmbas osavalt näpuga üle puutetundliku ekraani, kust libises mööda Facebooki ostu-müügikommuuni paarkümmend kuulutust.

“Nutitelefon on mul praeguseks olnud kolm aastat ja ilma telefonita olen küll nagu ilma käteta.” Oma kogemuste ja oskuste jagamisega ei olnud Viivi sugugi kitsi ning mõlemad naised leidsid, et nutimaailma tundmaõppimise aluseks on eelkõige huvi need asjad endale selgeks teha.

Kuressaare Vanalinna kooli õpilased Roos Marie Karmel Pšenitšnaja ja Inge Aasakivi võtsid oma “nutikasvandikuks” Helgi Merila, kelle eesmärk oli õppida tundma roosade kaante vahel peituva iPadi hingeelu. “Mul on kohe vihik kaasas, kuhu ma olen üles kirjutanud, mis täpselt on vaja ära õppida,” rääkis tahvliga tutvust tegev Helgi Merila. “Kindlasti on vaja guugeldamine ära õppida. Ma pole kunagi veel seda asja proovinud ja tahaks ka osata asju otsida. Aga praegu õpime e-kirja saatmist ning üldse meili natuke laiemat kasutamist, sest arved näiteks tulevad mul praegu juba elektronposti teel.”

Kuressaare Hoolekande juht Ene Vahter ütles, et eakad on soovi nutikoolitust saada avaldanud juba ammu, kuid seni pole koolitajate aega olnud võimalik klappima panna.

“Oleme rääkinud mitme kooliga, kuid varem pole sellist võimalust leitud, et siia vanureid koolitama tulla. Vanalinna kool haaras aga võimalusest ja selle üle on ainult hea meel,” märkis Vahter.