Muusikaküllane päev Lümanda kultuurimajas

Täna ma olen kui päikesekiir,

jagan sullegi õnne ja rõõmu.

Täna ma laulan ja tantsin ja nii

saab igaüks kevadest rõõmu.



2. aprillil toimus Lümanda kultuurimajas Lääne-Saare valla Laululind, pühendusega laste ja noorte kultuuriaastale.

Osales 33 solisti vanuses 4–14 Aste lasteaiast ja põhikoolist (juhendajad Maarika Ellermaa ja Reet Lõugas), Kärla lasteaiast (juh Ülle Vallaste), Lümanda lasteaiast ja põhikoolist (juhendajad Ülle Reinsoo ja Karin Pulk).

Proovidega alustati juba hommikul, ikka selleks, et solistide koostöö saatebändiga sujuks ja helisaund paika saaks. Siinkohal on paslik ära märkida, et soliste saatsid oma ala professionaalid Toomas Tang, Ain Kivilo ja iga solisti muusikaõpetaja. Helitehnik oli Urmas Rämmal.

Pärast proove oli väike hingetõmbepaus ning kui heatahtlik žürii ja publik kohal, võis võistluskontsert alata. Alustati toreda ühislaulmisega, lauluotsa võtsid üles Triino Lest ja Aili Salong. Peagi rõkkas kogu saal kaasa tuntud kevadlaulu “Juba linnukesed”. Rõõmsas koduses õhkkonnas möödus 1,5-tunnine kontsert linnulennul. Kõik solistid olid väga tublid ja andsid endast parima.

Nüüd oli žüriil aeg otsuseid langetama minna, samal ajal võtsid noorsootöötajad Marie Köster ja Merle Simmer laululastega põneva meisterdamise ette. Kes soovis, sai ise endale päevateemalise rinnamärgi valmistada. Samal ajal oli publikul võimalus valida oma lemmik, täites selleks vastava sedeli.

Enne žürii otsuse väljakuulutamist astus üles Lümanda bändikooli noorte bänd koosseisus Mark Lonks – soolokitarr, Kristi Tuuling – basskitarr, Sanna-Reesi Hoogand – trummid, Friida Põld –solist ja nende juhendaja-õpetaja Ain Kivilo – klahvpill. Noortebänd võitis publiku tulise poolehoiu.

Heatahtlik žürii (Külli Luup, Anneli Tarkmeel, Gerli Paju, Rein Orn, Jaen Teär) jõudis järgmisele otsusele:



4–5-aastased

I Rael Grethel Arge (juh Ülle Vallaste)

II Linda Maastik (juh Ülle Reinsoo)

III Hõbesäde Niit (juh Ülle Vallaste)

6–7-aastased (lasteaialapsed)

I–II Rait Mart Kesküla (juh Ülle Vallaste)

I–II Eliisa Kuivjõgi (juh Ülle Reinsoo)

III Johanna Väli (juh Ülle Vallaste)

7–8-aastased

I Lootus Niit (juh Ülle Vallaste)

II Kristo Kotkas (juh Reet Lõugas)

III Riine Metsmaa (juh Reet Lõugas)

9–10-aastased

I Tähelill Niit (juh Ülle Vallaste)

II Friida Põld (juh Karin Pulk)

III Kairiin Orb (juh Reet Lõugas)

11–14-aastased

I Sanna-Reesi Hoogand (juh Karin Pulk)

II Lisandra Naarits (juh Reet Lõugas)

III Romi Suurna (juh Reet Lõugas)

Suur tänu žüriile!

Publikulemmikuks osutus Nete-Mei Kähari (juh Ülle Vallaste).

Lääne-Saare avatud noortekeskuse eripreemia pälvis Kristo Kotkas (juh Reet Lõugas).

Suur tänu toetajatele Saare Ulukile, Saaremaa Veele, Pilguse Mõis OÜ-le, A-Orbu OÜSiirupiemandatele.

Suur kummardus ja tänu veel kord laululindude fantastilistele juhendajatele-õpetajatele Maarika Ellermaale, Ülle Reinsoole, Ülle Vallastele, Reet Lõugasele ja Karin Pulgale. Aitäh, saateansambel – Ain Kivilo ja Toomas Tang, ja helimees Urmas Rämmal.

Aitäh, kultuuritöötajad Triino Lest, Aili Salong, Virge Varilepp, Pille Mägi suurepärase tiimitöö eest ürituse ettevalmistamisel ja läbiviimisel.

Oli tõeliselt muusikaküllane päev täis rõõmu, särasilmi ja helisevaid hääli.

Päikselist kevadet!

Ulvi Põld,

Lümanda kultuuritöötaja