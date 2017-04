JUHTKIRI: Väärikate ülikool lisab väärikust

Väärikate ülikooli üha kasvav populaarsus Saaremaal annab tunnistust nii ettevõtmise vajalikkusest kui ka teemade õnnestunud valikust. Kui lektori jutt eakaid ei kõnetaks, siis vaevalt nad nii innukalt ja järjepidevalt loengutel käiksid.

Vaadates lõppenud õppeaasta loengute teemasid, paistab silma, et vaid osa puhul neist on lähtutud auditooriumi keskmisest vanusest. See on igati tervitatav – kes see ikka tahab, et talle kogu aeg tema vanust meelde tuletatakse. Küll aga oleks mõndagi sellest, mis väärikatele räägiti, kasulik teada ka nooremal põlvkonnal – näiteks seda, millised on kinnisvaraomaniku rõõmud ja mured või kuidas mõista ajalugu.

Lihavõtete eel selleks korraks viimase loenguni jõudnud väärikate ülikool, nii nagu nimigi viitab, lisab osalejatele teatud väärikust ja enesekindlust, kinnitust, et nad on täisväärtuslikud ühiskonnaliikmed.

Tegusad inimesed, kelle arvamus on tähtis ning keda on oluline harida ja toimuvaga kursis hoida.