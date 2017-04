Linn ei luba Torgul end lõhki laenata

Kuressaare linnavolikogu ei plaani Torgu vallale luba anda laenu võtmiseks 283 064 euro ulatuses, mida Torgu soovib kasutada tankla ehitamiseks ja bussi ostmiseks. Vald on laenuks luba küsides jätnud nimelt tähele panemata ühe seadusest tuleneva piirangu.



Linnavolikogu eelnõus põhjendatakse, et kuigi Torgu võlakoormus on praegu 0, siis pärast sellise summa laenamist ületaks see seaduses lubatud piiri ehk oleks rohkem kui 60% põhitegevuse tuludest. Antud summa oleks koguni 88%. Lubatud piir oleks 191 830 eurot ning see summa on sees ka linnavolikogu eelnõus.