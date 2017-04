Linn paneb uue elamuala müüki

Linn hakkab enampakkumise korras otsima arendajat uuele 30 krundiga elamualale.



Tegemist on Kaevu tn 18 ja selle lähiümbruse juba 2007. aastal vastuvõetud II etapi detailplaneeringu realiseerimisega. Linnavalitsuse projektijuht Tiit Kaasik selgitas, et kinnistu lõunaküljele kavandatava elamuala müügiks tuleb korraldada enampakkumine ja selleks on vaja ka linnavolikogu nõusolekut.

“Detailplaneeringuga on Vesikaare, Päikese ja Pilve nime kandma hakkavate tänavate äärde ette nähtud 27 kinnistut üksikelamute ja kolm kinnistut korterelamute tarvis ning soov on, et sellega tegeleks üks arendaja,” rääkis Kaasik. “Kogu ettevalmistus võtab aega, sest tahame, et arendaja ehitaks kõigepealt välja trassid ja tänavad. Nii ei teki olukorda, kus krundid on müüdud, kuid trasse ega tänavaid pole,” lisas ta.