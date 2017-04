Mesinike hinnangul ei täida mesilate register oma eesmärki

Mesindusorganisatsioonid leiavad, et PRIA mesilate registrirakendus ei ole seni mesinike ootusi täiel määral täitnud ja vajab täiendamist.



Mesilate register, mis on vajalik mesilashaiguste leviku jälgimiseks, mesilasperede kaitsmiseks taimekaitsetööde ohtude eest ja statistilise informatsiooni kogumiseks, pole tänase seisuga neid eesmärke suures osas täitnud.

Registrisse on oma andmed esitanud väiksem osa Eesti mesinikest, keda peaks statistilistel andmetel kokku olema ligi 6000. Üks põhjus on mesinike hinnangul see, et mesila esmane registreerimine e-PRIA kaudu on liiga keeruline ja mõnigi mesinik on sunnitud registreerimise poole pealt katkestama.

Registrisse kogutakse andmed mesilasperede arvu kohta kevadel 1. mai seisuga, kuid need pole võrreldavad statistikaameti kogutavate andmetega talvituma minevate mesilasperede arvu kohta jooksva aasta lõpu seisuga. Andmete erinevus tuleneb eelkõige osa mesilasperede talvisest hukkumisest ja nende arvu mittekajastumisest PRIA andmebaasis. Mesilate registri kaardikihi rakenduse kasutamine on kitsendatud.

PRIA mesilate registri tõhustamiseks teevad Eesti mesinike liit, Eesti kutseliste mesinike ühing ja Eesti meetootjate ühendus ettepaneku, et mesilasperede arvu mesilas tuleks edaspidi registrisse küsida mesinikelt nii kevadel 1. mai seisuga kui ka hilissügisel (näiteks 1. novembri seisuga).

Koos kevadise mesilasperede arvuga võimaldab see hinnata nii talvekadude suurust kui ka eelseisva meetootmise perioodi korjeperede arvu.

Mesilate ja sama mesiniku erinevate mesilagruppide registrisse sisestamine või kustutamine peaks olema lihtsam. Näiteks ei saa mesinik praegu vajadusel ise muuta registris mesila asukohta, mistõttu on kaardirakendusel praeguse seisuga näha rohkesti mesilakohti, kus tegelikult mesilasperesid ei ole.

Võimalikult kõigi Eesti mesilate jõudmiseks registrisse tuleks kasutada eelkõige mesinikke stimuleerivaid võtteid. Üks oluline stimuleeriv võte oleks mesinikele mesilasperede pidamise toetuse maksmine ja selle sidumine PRIA registris registreeritud kevadise mesilasperede arvuga.

Lisastiimuliks võiks olla ka mesilashaiguste või mürgistuste korral mesinikele veterinaarteenuste tasuta osutamine ja võimalike lisakulutuste hüvitamine vaid PRIA registris olevatele mesilatele.