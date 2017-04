Niidi talu rahvariidekuued käivad kolmandat sajandit

Salme valla Lassi küla Niidi talu perel on tallel rahvariided, mis valminud ja mida on igapäevaselt kantud mitu põlvkonda tagasi.

“Kui kolimist ja tulekahju pole, siis asjad ikka ju säilivad,” arvab Niidi talu perepoeg Andrus Raun, kui ta pere reliikviad aidakambrist välja toob. Musta ja punase Anseküla seeliku ehk kuue. Andruse ema Linda toob juurde tumeda tuttmütsi, vöö ja helmed. Kõik need esemed on ligikaudu 130 aastat vanad. Vähemalt nii saab arvata nende esimeste omanike eluajast lähtudes.

Igapäevane

“Must kuub on Niidi memme oma,” hakkab Linda Raun asjadest lugusid rääkima. Memm oli Linda 1874. aastal sündinud vanaema Triin Tõrs (Tänav). Pärit naaberkülast Tiirimetsast, kuid koos abikaasa Mihkel Tõrsiga rajanud sellesama Niidi talu. Punane kuub kuulus Linda vanatädile Raka Triinule (Triin Raudsepp (Tõrs)), kes elas Lassi külas.

Niidi talu riided pole niisama iluasjad olnud. Toona, 19.–20. sajandi vahetuse paiku olid need igapäevaselt kasutuses.

“Mustad olid igapäevased riided,” teab Linda. Must kuub on tegelikult tuntud pigem leinarõivana. Linda räägib, et punasega käidi pidupäevadel ja kirikus. Kui oli aga leinaaeg, siis mindi ka kirikusse mustas.

Linda ise enam rahvariiete igapäevast tihedamat kandmist näinud ei ole. Raka Triin oli tema sündimise ajaks juba taevastel radadel kõndimas ning ega 20. sajandi 30-ndate lõpus rahvariideid enam igapäevaselt kantudki. Kui, siis võib-olla vaid vanemad naised. Linda ise mäletab, et ilmasõja ajal Ansekülas käies toimetas Niidi Liisu veel igapäevaselt rahvariietes ja see pilt on tal hästi meeles.

Sooja leivaga kurrud



Linda on ka üks vähestest praegu elus olevatest inimestest, kes on käinud sõjas hävinud Anseküla kirikus, mille kohal on praegu tuletorn.

Musta kuue juures on ka tume tuttmüts ning sinise ja rohelisega vöö. Kõik ilusasti puidust karpidesse pakitud. “Selline veimevakk pidi igal naisel olema,” näitab Linda puitlaastudest tehtud suuremat sorti karpi, mis oli vähemasti sama tähtis asi kui riided.

Kuued ja kõik sinna juurde kuuluv on naiste endi tehtud. Linda mäletab, kuidas lapsed vanasti bensiinilambi valgel õppisid ja naised käsitööd tegid. Ütlesid veel, et pangu lapsed ikka pead kokku, siis paistab neile ka rohkem valgust.

Samamoodi käsitööna valmisidki talvisemal ajal ja lambi valgel rahvariided. Alates villa saamiseks lamba niitmisest kuni kuubede peentööna tehtud viimistluseni välja.

Kuube lähemalt vaadates ja katsudes võib aimu saada, millist tööd ja vaeva on rahvariiete tegemine nõudnud.

Eriti uhked on Anseküla seeliku kurrud, mis olla Saaremaal kõige peenemad. Ühe sentimeetri sügavused. “Memm ikka rääkis, kuidas ahjust võeti soojad leivad ja kurrutati kuubesid,” ütleb Linda. Just nimelt leibadega. Seelikuriie tehti märjaks, volditi kurdudesse ja aeti läbi kurrulõngad, mis seda koos hoidsid. Siis võeti ahjust suured soojad leivad ja pandi kurdude peale.

Leib on lihtsalt väga hea soojamahutavusega ning pressis riide kenasti ära. Kurrulõngad võeti välja ja oligi valmis. Kui seelik kasutuses polnud, siis tehti jälle sama asi läbi, et ikka paremini püsiks.

Nõukogude ajal, kui igasugu rahvatantsijatele ja -lauljatele tehti rahvariideid koondise Uku poolt, ei saanud kurrud vahel nendele õigetele lähedalegi.

“Ühtede seelikutega esineti Venemaal, no mitte kuidagi need voldid ei püsinud. Nii kui nad istunud, olid kõik voldid jälle välja läinud,” räägib Linda. Niidi talu kuubede kurrud püsivad juba üle saja aasta.

Kaks lugu



Uhkete kirjadega vööd on punutud. Vööd kulusid muide just kiiremini, teab Linda rääkida. Neid kasutati mitmel moel ka tööd tehes. Näiteks kui vilja külvati, seoti külimit vööga üles.

Linda ütleb, et kõik õmblused ja tikkimised on tehtud käsitsi: “Polnud mingeid masinaid siis.” Ükski töö tegemata seepärast ei jäänud. Andrus mõtiskleb, et kui polnud erilist käsitööoskust ka veel, siis võttis kõik ju palju kauem aega. Tahtejõud pidi suur olema. Kuid ega keegi tahtnud ju teistest kehvem olla. Riie pidi olema ja mida muud sul eriti selga panna oligi.

Linda teab rahvariiete tegemise keerukust täpselt, kuna on pidanud Raka Triinu punast kuube täiendama. Nimelt juhtus selline asi, et kui Salme rahvamaja oli veel vanal kohal, seal, kus praegu koolimaja, andis Linda punase kuue tasku, vöö, kätised, mütsi ja põlle sinna laenuks.

“Nad tahtsid hakata seal riideid tegema,” meenutab Linda. Juhtus aga nii, et maja läks põlema ja kõik põles sisse. Polnud teha midad, nendib Linda, tuli uued teha. Muide, Triinu punase kuuega on Linda ka laulupeol käinud. Toob teisest kambrist ühe mustvalge pildi, mille peal ta kenasti lauljate rivis on. Esivanemate riided seljas.

Kaelas samad helmed, mis laual karbis. “Ma polnud siis veel kakskümmendki,” meenutab Linda. Nüüd ta ei mäleta, millal ta need viimati selga pani.

Tegelikult oli nii, et igal naisel oligi kaks komplekti. Samamoodi memmel, kelle must kuub on alles. Punane oli ka, aga see on praegu hoopis Eesti Rahva Muuseumis. Selle müüs memm ise pärast sõda maha. “Otsiti rõivaid ja keegi teadis öelda, et memmel on neid päris riideid terve komplekt,” teab Linda. “Ta saand mingi raha ka nende eest.”

Eks raha pärast need maha ka müüdi. Nimelt polnud perel hobust, selle olid võõrväed kaasa võtnud. “Ei mäleta, olid need nüüd sakslased või venelased, aga läinud ta oli,” räägib Linda, kuidas hädavajalikust tööloomast ilma jäädi. Uue jaoks oli raha vaja. “Memmel oli tsaariaegset kulda veel ja kaks vakka vilja,” loetleb Linda, mida lisaks riietele tuli veel hobuse ostmiseks maha müüa.

Linda pole ise ERM-is memme riideid näinud, aga memme neiupõlvenime all olla need seal olemas. Teised Anseküla naised on käinud ja näinud.

Andrus arvab, et kes teab – ehk paneb keegi veel kunagi kahe Triinu kuued endale selga. Seni hoitakse neid tallel ja võetakse vahetevahel vaatamiseks ja tuulutamiseks välja. Räägitakse mõni lugugi.