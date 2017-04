Orissaares tuntakse puudust pappkastidest

Coopi Orissaare poe sagedased kasutajad sooviksid tagasi seni kauplustes saadaval olnud pappkaste, kuhu oli mugav oma ostud pakendada. Nüüd on kastid kadunud.

Orissaare muusikakooli direktor Martti Nõu, kes teema sotsiaalmeedias algatas, ütles Saarte Häälele, et kastid on varemgi kadunud ja siis tagasi tulnud. Seekord aga pole kaste enam juurde toodud.

Facebookis korraliku arutelu esile kutsunud teemaga haakusid mitmed orissaarlased, pakuti välja suisa pöördumise tegemist Coopile pappkastide tagasitoomiseks. Lugeda sai, et sama mure on ka teistes Coopi poodides üle Saaremaa.

Coop Saaremaa juhatuse esimees Kalle Koov ütles Saarte Häälele, et Coop Eesti kauplustes on kasutatud pakendid juba aastaid kokku korjatud ja taaskasutusse suunatud. Tema sõnul kasutavad inimesed poes käies ka aina enam korduvkasutatavaid kotte. Samas märkis ta, et kui kellelgi on kauba pakendamiseks kasti väga vaja, siis saab ta alati selle sooviga klienditeenindajate poole pöörduda. “Olen veendunud, et tema palve ka täidetakse,” ütles Koov.