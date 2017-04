Päikesepealinna reklaamklipi tarvis saab kinu teha

Esmaspäeva pärastlõunal on kõik huvilised, kes tahavad pire kinu teha, oodatud Kuressaare linnavalitsuse ette, kus püütakse purki päikesepealinna reklaamklipp. Võtted algavad kell 16.15 linnavalitsuse ees ning huvilistel tuleb kaasa võtta vaid hea tuju ja umbes kaks tundi vaba aega.



Reklaamklipi võtete korraldaja Visit Saaremaa turismispetsialisti Kristina Mägi sõnul sai klipiidee alguse sellest, et traditsioonilist turismihooaja alguse veerallit tänavu ei toimu, kuid esmakordselt saab teoks päikesepealinna paraad.

“Rongkäik ei ole ju alati niisama rongkäik, mõtlesime, et selle võiks ikka mingi väikese protestiga siduda – huumorivõti võiks asjal juures olla, siis tuleb rahvas reeglina paremini kaasa,” kõneles Mägi. Nõnda seoti omavahel päikesepealinna idee ja nõudmised-loosungid.

“Nõudmised saavadki rongkäigul olema natuke üle võlli ja jaburad: “Titeranda 100 palmi!” ja “Ananassid ja arbuusid meie põldudele! Äri ei õitse varjus!”, “Kuressaarde pilvekahurid!” jne. Põllupidajad nõuavad paremat saaki ja koolilapsed pikemat vaheaega,” kirjeldas Mägi. Et rongkäiku reklaamida, otsustati nüüd teha ka eraldi reklaamklipp.

Seejuures kasutatakse Saaremaa arenduskeskuse noorteprojekti RIBS tegijate abi. Filmimise taga ongi tuntud Kinobussi-mees Mikk Rand, kes samuti noorteprojektiga seotud. Samuti löövad klipi tegemisel kaasa projektis osalevad noored.

Stsenaarium ise on järgmine: on erinevad huvigrupid, kes saabuvad linnavalitsuse ette oma nõudmiste ja plakatitega piketeerima, ning linnapea tuleb neid rahustama, öeldes, et tulgu nad 30. aprillil kesklinna, siis saavad nad oma nõudmistele vastuse. Mainitud kuupäeval toimubki kõnealune avalik päikesepealinna rongkäik. “Ja siit ka üleskutse – kõigil, kel on päikesega seoses mingeid loosungeid-nõudmisi välja tuua, tulgu sel päeval kohale,” kutsus Mägi.

Reklaamklipi võtted toimuvad aga juba, nagu mainitud, tuleva nädala esmaspäeval, 17. aprillil. Seega võiksid kõik huvilised kindlasti ka sel päeval linnavalitsuse ette koguneda. “Tulge kohale, võtke plakat kaasa,” ütles Mägi. “Mida rohkem on erinevaid inimesi ja erinevaid huvigruppe, seda parem!” kinnitas ta.

Reklaamklipp valmib juba sama nädala teises pooles ning kohe, kui klipp valmis, paisatakse see sotsiaalmeediasse. Ettevõtmine saab teoks koostöös Kuressaare Kultuurivaraga.