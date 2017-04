Rannahoone kohvikule üks soovija

Kuressaare linnavalitsus korraldas eile suulise enampakkumise Kalda pst 1 rannahoones asuva 28 m² suuruse kohvikuruumi üürileandmiseks järgmiseks viieks aastaks, kuhu ainsana registreerus OÜ Maa&Meri.



Linnavalitsusest öeldi, et pakkumise tulemused kinnitab linnavalitsus 18. aprilli istungil. Maa&Meri esindajad ei enne ega pärast enampakkumist mingeid kommentaare anda ei soovinud, viidates, et ajakirjandus on ettevõtte poriga üle kallanud.

Enampakkumisel oli üüri algsuurus 2,9 eurot ruutmeetrist kuus, üüri tasutakse aastaringselt ja sellele lisanduvad kõrvalkulud (vesi, elekter jm). Kohvikuruumi juurde kuulub kaks kohvikuruumiga külgnevat terrassi, mida saab kasutada suvekohvikutena tasuta.