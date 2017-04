Rõõm on meie poolel

“Minu kogemus ütleb, et õpetajaametist paremat polegi – see pakub nii palju,” kirjutab Kuressaare gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, haridustehnoloog ning klassijuhataja Madli-Maria Naulainen.



Möödunud nädala lõpul toimunud KG galakontserdi sisuks oli põimik õpilaste tegevusest läbi aasta. Selles sündmuses on alati palju sära, mitmekülgsust, rõõmsaid noori, uhkeid vanemaid ja õpetajaid. See on akude laadimise koht. Liigutav ja sügavalt puudutav. Puhas rõõm noortest, kes panevad aina uuesti imestama ja imetlema, kui palju nendesse mahub. Seda rõõmu näeb ju koolis iga päev, aga selle kontsentratsioon suurtel üritusel paneb mõtlema, kui palju rikkust on ühes kooliperes. Kogetud armastus ja rõõm tekitab alati vastupandamatu vajaduse jagada. Seekord jagangi.

Uhke oma kooli üle



Töötan koolis õpetajana juba üle kümne aasta. Eriti alguses, kui kõik on uus ja ise alles õpetamist õpid, kipud jääma kinni kitsasse raami. Näed ainult oma eesmärke ja laiemale pildile on silmad suletud.

Mäletan hetke, kus aineõpetuse kõrval hakkasin märkama tunnivälise tegevuse väge. See tuli kuidagi ehmatusena, isegi kergelt enda üle pahandades, et kuidas mu silmad said sellele suletud olla.

Meenus mu oma kooliaeg, kus tunnivälisel tegevusel, mitteformaalsel haridusel, oli minu jaoks aineõpetuse kõrval vaat et suuremgi mõju ja tähendus. Kui silmad suure pildi – teatri, tantsu, muusika, väitluse, õuemängu, spordi, loomingu, suhtlemise – jaoks uuesti avanesid, meenus mulle, kui palju võimalusi peidab endas kool. Üheskoos käimine, kogemine, tegemine, arenemine. Võimalus käia noortega sel teel, saada sellest osa, on puhas rõõm.

Õpetajatöö Kuressaare gümnaasiumis on suuresti mu ainuke õpetamiskogemus. Vahest tuleb see meie koolist endast, küllap see nii on, aga minu kogemus ütleb, et õpetajaametist paremat polegi. See pakub nii palju. Palju rohkem kui esmapilgul paistab.

Tavapäraselt tundub olulisim osa – kõrvaltvaates ka nähtavaim – õpetajatöös konkreetse aine õpetamine. See võib tunduda rutiinne, aga tegelikult on tänapäeval selle sisu, rohkem vahest ka edastus, pidevalt muutumas.

Ühiskond meie ümber liigub kiirteel. Uued võimalused, tehnoloogia areng ja mõju sillutavad uusi teid ja ka vajadusi õpetamise ümbervormimiseks. Pidev õppesisu arendus liigub laiema ja terviklikuma pildi poole, kus kõik ained on omavahel seotud ja nende õpetamine üksteisest läbi põimitud. Uute võimaluste nägemine, leidmise vajadus ja väljakutse hoiab õpetaja alati värskena ja rutiinist eemal.

Just see viitabki teisele suurele plussile õpetajatöös. Liikumine muutuste kiirteel eeldab pidevat enesetäiendust. Uute võimaluste ja meetodite omandamine, nende töösse rakendamine on põnev väljakutse ja arendab õpetajat kogu aeg. Siin on oluline roll kogemuste jagamisel kolleegidega lähemal ja kaugel, aga see võimaldab ka õpilastega koos liikuda, et ühiselt parimat teed otsida ja selleni jõuda. Avatus loob võimalusi uute lähenemiste rakendamiseks, teist laadi õppimise käsitlusteks ja koostöös õppimiseks. Õpetaja on alati ka ise õppija ja küllap sel on oma põhjus – meeles peab püsima oskus näha õpilase sisse.

Rõõm olla juures



Kõige parem osa õpetajatööst on aga võimalus olla juures. Olla noorte juures, kelles peitub nii palju. See hulk emotsioone, mõtteid, unistusi, loovust ja kogemusi on see, mis teeb õpetajast kõige rikkama inimese. Inimese, kes saab armastada oma tööd.

Õigus seista kõrval ja saada osa noortes peituvast on õpetajaks olemise suurim rõõm. See on rõõm seista õpilaste arenemise juures, näha nende kasvamist. Rõõmu kõrval seisab ka vastutus – püüda alati vaadata avatud silmadega, näha, kuulda ja võimalusel suunata noori nii, et igaüks leiaks talle sobiva tee, õige raja. Sest lõpuks on ju ainult armastus. Armastus selle vastu, mida teed ja kellega koos teed.

On suur rõõm teha tööd, mida armastan. Suur rõõm teha seda koos inimestega, keda armastan. Suur rõõm teha seda koolimajas, mida armastan. Suur rõõm käia ühist teed noortega, keda armastan. Suur rõõm jagada seda armastuse tunnet ja tõdeda, et kõige selle tõttu ongi rõõm meie poolel. Aitäh.