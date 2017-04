Saare maakonda kuusteist uut pilli

Saare maakonnas said EV 100 algatuse “Igal lapsel oma pill” tänavusest taotlusvoorust toetust seitse asutust kokku kuueteistkümne pilli soetamiseks.



Maakonda tuleva toetuse suurus on kokku 14 330 eurot. Kuressaare gümnaasiumi huvikool Inspira ostab altksülofoni ja soprankellamängu, Kuressaare muusikakool klavessiini, kontrabassi, trummikomplekti ja kellamängu, Kärla muusikakool kongad. MTÜ Kuressaare Linnaorkester soetab pikoloflöödi, Orissaare muusikakool pianiino, rahvakandle ja elektriviiuli, Ruhnu põhikool kaks viiulit, basskitarri koos võimendiga ja elektroakustilise kitarri ning Lümanda Karu-Kati lasteaed altkõlaplaatide komplekti. Kalleimad nimetatud instrumentidest on klavessiin ja pianiino, mille ostu toetatakse vastavalt 3500 ja 4000 euroga. Pilliostu rahastatakse kuni 80% ulatuses pilli hinnast, taotleja omafinantseeringu suurus on vähemalt 20%.

Kuressaare muusikakooli õppejuhataja Veikko Lehto tõdes, et ilma algatuseta “Igal lapsel oma pill” ei oleks muusikakool klavessiini ja kontrabassi soetada saanud. “Nüüd saame laiendada barokkmuusika õpet. Kuressaarde asus elama uus õpetaja Itaaliast, kes hakkab klavessiini õpetama, ja sügisest avame ka kontrabassi eriala,” rõõmustas Lehto.

Üle Eesti said ligi 700 pilli soetamiseks toetust 220 huviõppeasutust ja lasteaeda kokku 332 290 eurot. Koos varasemate taotlusvoorudega on Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul laste ja noorte muusikaõppesse jõudmas riigi, ettevõtjate ja heade inimeste abiga juba 1700 muusikainstrumenti. Saare maakonnas saadi 2015. aastal toetust 13 uue pilli ja 2016. aastal 28 uue pilli soetamiseks.