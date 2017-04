SUUR MAA, SUURED ASJAD: Õpime iseennast, õpime ühtsust

Laps õpib selgeks, et viis pluss viis annab kokku kümme, ning avastab, et tema kahel käel on kokku just niipalju sõrmi ja varbaid. See on vahest üks esimesi terviku tajumise tundeid meie elus. Inimene soovib luua korda ja näha suurt pilti, see on meile loomuomane. “Sisteemi”, nagu ütleb Joosep Toots “Suves”. Ometi jääme sageli kinni pisiasjadesse, takerdume detailidesse. Neis on peidus saatan, nagu öeldakse. Aga pisiasju ei saa ära unustada. Arvutamine läheb sassi ja loeme kokku üheksa sõrme. Või kuus varvast.



Aprillis möödub 100 aastat päevast, mil eestlaste asuala ühendati esimest korda ajaloos üheks halduslikuks üksuseks. Tekkis Eesti kontuur, enam-vähem selline, nagu me Eestimaana tunneme. Aga de facto oli Eesti olemas ammu enne, kui siinmail elanud rahvas ise sellest aru sai. Ajaloolane Andres Adamson meenutab täna ilmuvas Postimehe arvamus- ja kultuurilisas AK, et juba meie keskaja alul olid kõikidele hõimu­erinevustele vaatamata olemas eestlased ja Eesti, kui mitte veel nende endi silmis, siis naabrite ja kaugemate võõraste jaoks küll.

“Eemalt näeb tervikut paremini. Vaatamata erinevatele (kuid küllap enamasti muinasaegseid piire järgivatele) sisepiiridele oli nõnda läbi kesk- ja uus­aja. Nii kutsus 1570 Liivimaa kuningaks kuulutatud hertsog Magnus end täpsustavalt Eesti ja Läti maade valitsejaks või teisal tiitliga “Jumala armust Liivimaa kuningas, Eesti ja Lätimaa isand”,” kirjutab ajaloolane.

Kui Eesti taas iseseisvaks riigiks sai, käsitleti lääne meediaruumis Balti riike ühtse tervikuna. Meie vaatepunktist paistavad ennemini erinevused ning neid erinevusi lätlaste ja leedulastega kahtlemata on. Kuid suures pildis oleme saatusekaaslased ning viibinud aastakümneid sarnases kultuuri- (ja osaliselt ka keeleruumis). Sealt ka killuke komberuumi, kui president Kersti Kaljulaidi vabariigi aastapäeva kõne kujundit meenutada.

Saarlased on olnud läbi ajaloo muust Eestist natuke eraldi ning see antakse sõna otseses mõttes emapiimaga. Lauludes, luuletustes, aga isegi argijuttudes on “Saaremaa” kodumaa, meie maa, tähenduses. Näiteks, kui lapsed lähevad pärast üldhariduskooli laia ilma, siis avaldatakse ennekõike lootust, et nad tulevad Saaremaale tagasi. Geograafia tõttu on see mõistetav.

Naabrite omavahelised nääklused ja aasimised on kuulsad. Koidula “mulgi mõistus ja tartlase tarkus” või Andrese ja Pearu tülid Tammsaare epopöast. Ses kontekstis meenub, kuidas seoses haldusreformiga oli vaidlus ühe Lõuna-Eesti küla üle, kes ei tahtnud ühinemisega kaasa minna, ja kohalikud kinnitasid, et selle kohaga pole meil ju kunagi midagi ühist olnud. See koht asus paarikümne kilomeetri kaugusel.

Meil Eestis on esindusdemokraatia ning oluliseks üksuseks erakonnad, mis traditsiooniliselt toetuvad maailmavaatele. Võib-olla viimasest ongi puudu. IRL-i sisekriisist on palju räägitud, kuid tegelikult ei ole ühtki erakonda ilma seesmise hädata. Mulle meeldib ka mõte tugevast kodanikuühiskonnast, otsedemokraatia elementidega. Aga praegu näib nii, et sedakaudu tugevnevad hoopis eraldusjooned. Erakonnad ei oska ja nende vastased (kohalikus kontekstis valimisliidud) ei taha või ei leia ühtsust.

Hea, et me räägime Eesti 100. juubeli eel ja ajal oma olemusest ning ajaloost. Ehk õpime viimaks oma ühtsust paremini tajuma. Sajast aastast on ilmselgelt vähe.

Neeme Korv,

Postimehe ajakirjanik