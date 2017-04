Tervishoiutöötajail sai mõõt täis

Kuna valitsus ei ole teinud otsust tervishoiu rahastuse suurendamiseks, valmistuvad ka Saaremaa tervishoiutöötajad streigiks, mis võib halvemal juhul kesta koguni kuid.

“Mina isiklikult arvan, et streik tuleb,” ütles Saarte Häälele Saaremaa arstide seltsi juhatuse liige Toomas Tuuling. “Saaremaa osaleb streigis, kui vaja – valmidus on olemas.”

Tuulingu sõnul kohapeal otsuseid streigi toimumise ja selle organiseerimise kohta tehtud veel pole.

Valitsuse senist suutmatust või soovimatust tervishoiu jaoks lisaraha leida Tuuling kommenteerida ei soovinud. “Need küsimused oleks parajad ministrile,” tähendas ta. “Konkreetset streigikava nii kiiresti veel tehtud ei ole,” ütles ka Eesti õdede liidu piirkondliku ühenduse juht Margit Raudsepp. “Kõik otsad on lahti jäetud. Kui valitsus oma head tahet ilmutab, siis streiki ei tule.”

Raudsepa hinnangul on üsna tõenäoline, et streik siiski tuleb. “Kirves on ju õhku visatud,” tähendas ta. “27. aprillil koguneb õdede liidu volikogu koosolekule, vaatame, mis selleks ajaks muutunud on.”

Seda, kui suur tõenäosus on, et võimalik streik lausa kuude pikkuseks venib, Raudsepp ennustada ei soovinud. “Kui asi streigini läheb ja valitsus näeb, et asi on tõsine, siis loodetavasti see vajalik raha siiski leitakse.”

Eesti arstide liit, Eesti tervishoiutöötajate kutseliit ja Eesti õdede liit kutsuvad tuleval kolmapäeval kokku streigikomitee, kuna valitsus ei täitnud tervishoiutöötajatele antud lubadust teha hiljemalt teisipäeval otsused tervishoiu rahastamise suurendamiseks.

Arstide liidu kinnitusel ollakse valmis vajadusel streikima kuude viisi.

“Arstide liit, tervishoiutöötajate kutseliit ja õdede liit on sunnitud tõdema, et töörahu säilitamiseks on jäänud vähe võimalusi,” on kirjas Eesti arstide liidu, õdede liidu ja tervishoiutöötajate kutseliidu ühispöördumises. “Ettevalmistused töö peatamiseks haiglates käivad ja streigi alguse kuupäevaks on määratud 15. mai.”

Kutseliitude kinnitusel on tervishoiutöötajad endiselt valmis koostööks, kui valitsus leiab poliitilist tahet patsientide ravivõimaluste parandamiseks.