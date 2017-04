Väärikate ülikooli kuues õppeaasta jõudis lõpule

Eakate teadmishimuliste loenguprogramm nimega “Väärikate ülikool” pani punkti juba kuuendale hooajale, kuid jätkatakse üha laiema haardega juba sel sügisel.

Neljapäevasel aktusel sai Kuressaare väärikate ülikooli eestvedaja Maie Meius arvukalt lillekimpe, mida saatsid tänusõnad tehtud töö eest.

Meius ise märkis, et kogu see ettevõtmine ei ole pelgalt tema, vaid kõigi teadmisjanuliste inimeste ühistöö. “Kallid inimesed, kellega koos oleme kogu seda üritust läbi viinud, ma tänan teid ja olen õnnelik, et olete minu elus!” ütles Maie Meius, keda on nimetatud nii väärikate ülikooli rektoriks kui ka klassijuhatajaks. Tunnustust ja õnnitlusi jagasid aktusel ka Kuressaare linnapea Madis Kallas ja riigikogu liige Urve Tiidus, kes tõstsid esile ettevõtmise järjest laienevaid mastaape ja inimeste ettevõtlikkust. Õppeaasta vältel said õppijad Saaremaa ühisgümnaasiumi aulas osa 12 loengust, mida pidasid erinevate valdkondade asjatundjad. Vähemalt üheksal loengul osalenu sai neljapäeval ka Tartu ülikooli tunnistuse. Loenguid kuulas tänavu kokku 271 inimest, kellest 233 sai eeskujuliku kohalkäimise ees Tartu ülikooli tunnistuse. Kõigil loenguil on käinud 93 õppurit.

Tartu Ülikooli väärikate ülikool alustas Saaremaal 2011. aastal ja toona oli kavandatud kaasata programmi kuni 25 inimest, kuid esimest hooaega alustati hoopis 105 inimesega. Maie Meiuse sõnul on väärikate ülikooli populaarsus aastatega tõusnud puhtalt tänu inimestevahelisele infovahetusele.

Õppurid ise on kinnitanud, et iga loeng on andnud uusi teadmisi, mõtteainet ja praktilist teavet ning annab põhjuse kodunt välja tulla, võimaluse suhelda ja mõtte värske hoida. Viiendat aastat väärikate ülikooli lõpetav Erika Välinurm märkis, et temale jäi tänavu enim meelde psühholoog Rita Rätsepa loeng, kuid samas olid kasulikud kõik loengud.