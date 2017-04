Nasva jões ulbib metssea laip

Eile, laupäeva õhtul, avastati, et Nasva jõe ääres, Luhavälja kinnistu kaldavees, kõrgepingeliini all, ulbib metssea laip.

“Seakatkuhirm ei lase mul endal küll seda torkima minna” ütles Saarte Häälele Kalle Kesküla, kelle sõnul leidis hukkunud looma eile õhtul tema õde. Vallajuhtidele on leiust teatatud. Mis seaga juhtuda sai, seda Kesküla ennustada ei osanud ja arvas, et ju seda vaatab veterinaaramet.

“Sigadega võitlus on mul siin olnud pikaajaline, kuid siiani olen hädas olnud ikka elusate sigadega,” nentis Kesküla, kes loodab, et looma korjus ikka lähipäevadel sealt minema toimetatakse.