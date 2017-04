Politsei tabas 21 kihutajat ja viis purjus juhti

Ajavahemikul 14.aprill kuni 15.aprill kõrvaldas politsei juhtimiselt kokku neli alkoholijoobes mootorsõidukijuhti ja ühe alkoholijoobes jalgratturi. Lisaks alustati 21 väärteomenetlust autojuhtide suhtes, kes ületasid lubatud sõidukiirust.

“Arvestame kaasliiklejatega ning ärme pane ennast ja teisi kaasliiklejaid ohtu oma rumala tegevuse tõttu,” ütles Kuressaare politseijaoskonna juht Rainer Antsaar, lisades, et kuigi tee- ja ilmaolud paranevad iga päevaga, ei saa see olla põhjuseks teadlikule riski võtmisele, milleks on kiiruse ületamine. Politseijuht soovitab kõigil ohutult liigelda.