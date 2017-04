Liisi tuhanded tassikesed teed

Muhust pärit ajakirjanik Liis Auväärt on paarikümne aastaga kogunud paar tuhat teepakiümbrist. Eesti poemüüjatel on teda juba raske üllatada.

Oma Kalamaja kodus diivanil istudes rüüpab Liis kruusist kohvi. Mitte teed, nagu jutuajamine eeldaks. “See kohvijoomine on ajakirjaniku kutsehaigus,” naerab Liis. Samas tunnistab, et tema töökohas Ajakirjade Kirjastuses saavad kolleegid tema kulul korralikult teed juua. Ei hakka Liis ju ühe ümbrise saamiseks tervet karpi teed alati üksi ära jooma.

Kusjuures Liis ise eelistab teed juues hoopiski taimeteed, mis polegi ametlikult tee. Pigem leotis. Päristeed tehakse ikka teepõõsa lehtedest. Kui valida teesortidest, siis eelistab Liis jasmiiniteed. Ja joob seda piimaga.

Killuke ajalugu



“Ma arvan, et see kogumine sai alguse põhikoolis. Üheksakümnendate keskel,” meenutab Liis ümbriseid täis olevaid albumeid lehitsedes. Siis hakkas Eestis rohkem sääraseid välismaa asju liikuma. Liis tunnistab, et kogumine on tal eluaeg käe sees olnud. Enne praeguse hobini jõudmist oli ta juba varem igasugu muid asju kogunud. Nagu iga teine laps…

