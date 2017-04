Madalmaad Euraabia hirmus

Viimasel ajal on maailma ajakirjanduse üks arutlusteemasid olnud sündmused Hollandis.

Poliitikavaatlejad mõtisklevad küsimuse üle, kuidas sai juhtuda, et riik, mida sajandite vältel on peetud Euroopa üheks vabameelsamaks, on ühtäkki sattunud ksenofoobia küüsi ja alustanud sõda islamiga? Alljärgnev tekst on lühikokkuvõte Norra suurima tiraažiga päevalehes Aftenposten ilmunud artiklist.

“See on meie maa ja kui te ei soovi elada siin kehtivate reeglite järgi, siis kaduge kus seda ja teist. Minge tagasi oma kodumaa ja kultuuri rüppe, mida te nii väga austate.” Need sõnad kuuluvad Hollandi ajakirjanikule ja sotsioloogile, parempopulistliku erakonna Lijst Pim Fortuyn (Pim Fortuyni Nimekiri) rajajale ja kunagisele liidrile Pim Fortuynile, kes 2002. aastal langes atentaadi ohvriks.

Selle aasta jaanuari alguses pöördus aga Hollandi peaminister Mark Rutte rahva poole läkitusega, mis avaldati kõigis suuremates ajalehtedes. Muu hulgas sisaldas see üheselt mõistetavat pöördumist Madalmaadesse saabunud migrantide poole.

Rutte kirjutas, et teda on ära tüüdanud inimesed, kes “jälitavad homoseksuaale, ütlevad inetusi miniseelikus tütarlastele ja nimetavad hollandlasi rassistideks”. Peaministri soovitused migrantidele olid selged: käituge meie riigis korralikult või pühkige Hollandi tolm jalgelt!

Keelustada koraan ja sulgeda mošeed



Hollandi peaministri meeleheitlik samm näitab, miks just Geert Wilders on praegu Madalmaade mõjuvõimsamaid poliitikuid. Rutte juhitav Vabaduse ja Demokraatia Rahva-

erakond (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, lüh VVD) peab praegu tulist võitlust Wildersi marurahvuslikult meelestatud Vabaduse Parteiga (Partij voor de Vrijheid, lüh PVV)…

Loe edasi laupäevasest Saarte Häälest.