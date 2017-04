Tippteadlane Tambet Teesalu fännab loodust ja mahemajandust

“Eesti avarus ja puutumata loodus on suur väärtus,” leiab vähiuuringute saarlasest tippspetsialist Tambet Teesalu, kes on pärast edukat karjääri USA-s kodumaale naasnud ja Valgamaal ökotalus lambaid kasvatab.

“Eks koju too ikka kombinatsioon paljudest asjadest,” ütleb professor Teesalu ise. “Meie pere puhul olid esikohal pehmed väärtused. Saime võimaluse osta ühe kauni ja iidse talukoha Lõuna-Eestis ja tahtsime, et pere pesamuna Adele kasvaks üles seal, mitte suurlinna magalas.”

Oluline põhjus Eestisse naasta oli mehe sõnul ka sugulaste ja sõprade võrgustik ning võimalused jätkata ametialase tööga koduses keskkonnas.

Tartu ülikoolis rajas saarlane vähibioloogia labori, kus töötatakse välja uusi nano-vähiravimeid ja kontrastaineid ning otsitakse viise vähiravimite nutikaks muutmiseks. “Vähiravimid on rakumürgid ja uuringute üks keskne eesmärk on vähirakke normaalsetest rakkudest eristavate ravimite väljatöötamine,” räägib teadlane. “Suunatud vähiravi põhineb molekulaarsetel erisustel vähikoe ja normaalsete veresoonte vahel. Neid erisusi vähikoes ära tundvate kullerpeptiidide abil on võimalik kasvajakoesse viia vähiravimeid ja kontrastaineid.”

Labori töö peamine sisu ongi nende peptiidide avastamine ja iseloomustamine.

Klassikaline idüll



Aga alustagem Tambeti lapsepõlvest – on praegu mandril tegutsev mees Saaremaalt pärit. Põhjus, miks ta pere mandrile kolis, oli seotud vanemate tööga – neil avanes võimalus Tartus arstidena tööle asuda ja nad otsustasid seda kasutada…

Loe edasi laupäevasest Saarte Häälest.