Abipolitseinikud tutvustavad koolides oma ametit

Sellel nädalal räägivad abipolitseinikud koolides oma tegevusest ja kogemustest ning innustavad noori turvalisuse teemadel kaasa mõtlema.



Abipolitseinike tegutsemisvaldkond on üsna lai – käiakse korrakaitsepatrullides, ollakse abiks arestimajas ja lennujaamas. Tehakse ka ennetustööd ja ollakse suurürituste ajal abiks tänavatel.

Riigikogu liige ja abipolitseinik Kalle Laanet käis koos teise abipolitseiniku, arhitekt Mihkel Koppeliga abipolitseiniku tööd tutvustamas Saaremaa ühisgümnaasiumi 10. ja 11. klassidele. “11. klassis oli vähemalt üks inimene, kes asja vastu suuremat huvi tundis ja avaldas soovi kandideerida,” ütles Laanet. Ta lisas, et kümnenda klassi õpilaste arvates on Saaremaa küllalt turvaline koht, kuid abipolitseinike tähtsusega olid nõus nemadki.

“Kõik see, mis maailmas praegu toimub, kasvõi Stockholmis ja Peterburis toimunud rünnakud, paneb inimesi üha enam mõtlema sellele, kuidas panustada omaenda kodukoha turvalisse keskkonda, ja kaasa mõtlema,” rääkis Kalle Laanet, kes abipolitseinikuna on väljas olnud ka näiteks avalikel üritustel, kuid oma prioriteediks on ta võtnud 1. septembril koolilaste turvalisuse tagamisele kaasaaitamise.

Mihkel Koppel, kes tegutseb abipolitseinikuna juba kolmandat aastat, sõnas, et noorte jaoks on see amet küllaltki võõras, kuid siiski tunti selle vastu huvi. “Läksin abipolitseinikuks 23-aastaselt,” rääkis Mihkel Koppel. “Mõte politseinikuks saamisest on mul põhikoolist saati olnud ning praegu tegutsen ka väljaspool Saaremaad.”