Jahimehed valmistuvad uueks katkulaineks

Märtsis kütitud 205 metsseast oli sigade Aafrika katku (SAK) nakatunud kaks, hukkunult leiti aga 24 siga.



Enim kütiti läinud kuul metssigu Liiva jahipiirkonnas – 52. Kolmel jahialal, Kuressaares, Kuumil ja Kallemäel, ei lastud ühtki siga. Leisis, Pihtlas, Valjalas jäi jahimeeste püssi ette üks metssiga.

Katku nakatunud sead kütiti Leisi ja Võhma jahipiirkonnast. Taudist puutumata on veel Muhu saar ning Saaremaal Kihelkonna ja Kuumi jahipiirkond.

Saarte jahimeeste seltsi tegevjuht Ive Kuningas ütles, et leidude hulk näitab aktiivsete metsas käijate suuremat hulka. “Lisaks küttidele liikus läinud kuul metsas palju ka neid, kes olid sarvede otsingul. Kõik metsatukad on läbi kammitud,” sõnas ta, kuid lisas, et korjuste hulka varasemaga võrreldes suuremaks pidada ei saa.

Küll aga võib mandri kogemustele tuginedes oodata lõpnud sigade leidmise kasvu järgnevatel kuudel. “Taudi kõrgaeg paistab olevat ikkagi juulis ja meilt ei ole katk kindlasti kusagile kadunud,” sõnas Kuningas.