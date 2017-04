JUHTKIRI: Imevits või kahe teraga mõõk

Terav konkurents on surunud teehoolde hinnad väga madalale ning uue hanke tulemusena hakkab AS Eesti Teed, mis on ka siiani meie maakonnas teehooldusega tegelenud, alates tänavu novembrist Saaremaa teid hooldama 37% varasemast odavamalt. Kui senine lepingumaht oli 2,1 miljonit eurot, siis uue järgi vaid 1,3 miljonit eurot.

Asjaosalised ise tõdevad, et praegused turuhinnad on mõistlikest ligi 10% madalamad ning näiteks karm talv võib teenusepakkujad kahjumisse viia. Nii et varasemate perioodidega võrreldes teravnenud konkurents on tellija jaoks nagu imevits, teenusepakkujale aga kui kahe teraga mõõk. Lepingu saamiseks tuleb hind sättida kasumi-kahjumi piirimaile ja võtta ennekõike ilmastikuga seotud riske, mis võivad ettevõtjad viia raskustesse. Tellija ei riski samas praktiliselt millegagi, sest ega teehooldus ka kõige kehvema stsenaariumi puhul tegemata jää.

Tee kasutaja jaoks on kõige olulisem kindlasti see, et ka madala hinnataseme juures sõlmitud lepingud tagaksid õigeaegse ja kvaliteetse teehoolduse.