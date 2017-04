Klotoid tõusis maakonna meeste volletroonile

Kuigi Klotoid jäi maakonna meeste võrkpallimeistrivõistluste finaalis tiitlikaitsja Kaarma vastu geimidega 0 : 2 kaotusseisu, tuldi raskest olukorrast välja ja lõpuks vormistati 3 : 2 võit.

Kuressaare spordihoones mängitud kohtumise kaks esimest geimi kulgesid sarnase stsenaariumiga. Klotoid sai ette, kuid poole mängu pealt võttis ohjad hoopis Kaarma.

Esimeses geimis sai Klotoid ette 12 : 9, kuid Frederik Kalmbergi ja Taavi Prei blokist jõudis Kaarma 17 : 17 viigini ning Egert Aderi löögist võideti 25 : 19.

Kaarmal hea algus



Teises geimis sai Klotoid tugeva serviga ette 5 : 1, kuid Villu Vahter viigistas 10 : 10 ja tänu Urmo Saare servile asus tiitlikaitsja juhtima 13 : 11. Kuigi Helar Jalg seadis korraks tabloole veel viigi 16 : 16, viisid Vahter ja Ader Kaarma taas 19 : 16 ette ning lõpuks võideti numbritega 25 : 20.

“Kahes esimeses geimis alustas Klotoid küll paremini, kuid pärast 12 punkti hakkasime domineerima,” rääkis Kaarma kapten Eldur Torn, kelle hinnangul õnnestus vastasele oma mäng peale suruda.

Klotoidi kapten Tenno Saksakulm tõdes, et meeskonnal tulid mõõnad sisse. “Vastuvõtt ja tõste lonkasid, me ei löönud ise palli maha ja üldine mäng kannatas,” tõi ta välja kahe esimese geimi kaotuse põhjused.

Kolmandas geimis jagus tasavägist heitlust lõpuni. Seisul 23 : 23 läks Klotoid Tanel Lindmetsa blokist juhtima ning Lindmetsa ja Saksakulmu blokist võideti geim 25 : 23. Neljandas geimis sai Klotoid tänu üha paremasse hoogu sattunud Helar Jala ja Janno Õunpuu rünnakutest ette 18 : 14 ja Lindmetsa blokist vormistati võit 25 : 21.

“Tõime Madis Lepa liberoks ja tundus, et mäng tuli paremini välja,” selgitas Tenno Saksakulm. “Vaja oli mängida oma mängu ning oli teada, kes neil löövad, ja Villu (Vahter) oli vaja kinni panna. Ta väga palju pahandust ei teinud ja saime enam-vähem hakkama.”

Eldur Torn ütles, et eks pärast kahe geimi võitmist loodeti, et see viimane tuleb ka ära, aga pahatihti sellisest eduseisust kaotatakse. “Viimases kahes ei õnnestunud enam järele jõuda, vahe läks liiga suureks,” tunnistas ta. “Klotoid oli samal ajal nurka surutud ja neil ei olnud enam midagi kaotada. Õunpuul ja Jalal hakkasid rünnakud paremini õnnestuma ja eks see selle edu neile ka tõi.”

Klotoidi ühtsus



Viiendas geimis sai Klotoid Õunpuu rünnaku järel juba 11 : 6 edu ja tundus, et mäng on tehtud. Ometi jõudis Kaarma Vahteri rünnaku järel 11 : 11 viigini. Õunpuu viis aga Klotoidi taas juhtima 14 : 13 ja Timo Jakobson vormistas 15 : 13 võidu.

“Võib-olla lasime jala korra sirgeks,” tõdes Tenno Saksakulm. “Kokkuvõttes tõi finaalis võidu ühtne tase, kõik mehed olid üldiselt tasemel, keegi väga ära ei kukkunud. Vastasel oli raske vaadata, keda blokeerida, sest igalt poolt tuli.”

Eldur Torn märkis, et Klotoid oli seekord parem ja tunnustus neile. “Olen rahul, et viiendas geimis mehed raskes seisus ei loobunud, kõik mängisid oma mängu edasi, aga vastasel õnnestusid rünnakud õigel ajal ja paremini,” sõnas ta.

Klotoid: Madis Lepp, Andres Saar, Janno Õunpuu, Ivar Laes, Timo Jakobson, Marek Keskül, Tanel Lindmets, Kaimar Lomp, Kevin Saar, Tenno Saksakulm, Armand Tamm, Trevor Lingi, Helar Jalg.

Kaarma: Tom Torn, Tarmo Aava, Taavi Prei, Ott Levisto, Joonatan Usin, Elari Murd, Frederik Kalmberg, Urmo Saar, Vaano Viik, Eldur Torn, Egert Ader, Karel Ellermaa, Villu Vahter, Andro Tšernobrovkin.

Pronks Siimu Autole



Maakonna meeste võrkpallimeistrivõistluste pronksmedal kuulub Siimu Autole, kes võitis otsustavas mängus Valjalat 3 : 1.

Siimu Auto: Mart Tiitsaar, Mart Targem, Sander Talistu, Martin Meerits, Ragnar Kalde, Alari Saar, Sander Pruul, Rauno Pihel, Kristjan Lepp, Siim Rantanen, Tanel Tõru, Tanel Niitmets, Daniel Andrejev, Asko Esna.