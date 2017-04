Konkurents odavdas teede hooldust ligi miljoni euro võrra

Terav konkurents on surunud teehoolde hinnad väga madalale ning karm talv võib teenusepakkujad kahjumisse viia, kirjutas ajaleht Äripäev.



Riigile kuuluva AS-i Eesti Teed juhatuse esimees Andres Agukas nentis, et praegused turuhinnad on mõistlikest ligi 10% madalamad ning nii mitmedki riskid on ettevõtjatel arvesse võtmata jäetud. Kõiki maakondi kokku võttes ulatub hinnalangus uutel hangetel 2011. aasta tasemega võrreldes 30 protsendini.

Hinnad langevad ka seal, kus jätkab sama firma – näiteks hakkab AS Eesti Teed Saaremaa teid alates tänavu novembrist hooldama 37% varasemast odavamalt. Kui senise lepingu maht oli Saare maakonnas 2,1 miljonit eurot, siis uue, kehtima hakkava lepingu tavahoolde maht on vaid 1,3 miljonit eurot.

Agukase sõnul on praegused teehooldehinnad igal juhul mõistlikust madalamad. “Tõenäoliselt turg stabiliseerub järgmiste hangete perioodil 2020–2023 praegusest keskmiselt 10–15% kõrgemal tasemel,” prognoosis Eesti Teede juht.

Nii maanteeameti kui ka hooldefirmade kinnitusel on hinnad alla viinud teravnenud konkurents. Kui varasematel perioodidel oli hangetel üks-kaks pakkujat, siis viimase kolme aasta hangetel on neid olnud 5–8, märkis TREV-2 teehooldetööde valdkonna juht Meelis Seppam.

Uute teehooldelepingute kasumimarginaalid on õhukesed ja hooldefirmade kanda jäävad mitmed riskid, sh ilmastik. “Selle hinnataseme juures on kindlasti risk, et ettevõtjad võivad sattuda raskustesse,” ütles maanteeameti peadirektori asetäitja hoolde alal Tarmo Mõttus.

Seppam möönis, et raskete ilmastikutingimustega talvedel on selle aasta hangete maksumusega keeruline lepingut kasumlikult täita. Sellega nõustus ka Agukas. “Selge see, et raskete talvede korral jäävad õhemate lepingutega teehooldega tegelevad ettevõtted sel perioodil tõenäoliselt kahjumisse,” ütles Eesti Teede juht.

Madala hinnataseme juures pole ruumi ka inimlikeks eksimusteks ning töö peab olema korraldatud väga heal tasemel. Seega on teehooldefirmadel vaja kvalifitseeritud ja kogemustega tööjõudu.

Uudistetoimetus