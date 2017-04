Kõrkvere koolimaja saab uue katuse

Pöide valla tänavuses eelarves on 17 000 eurot ette nähtud Kõrkvere endise koolimaja katuse vahetuseks.



Vallavanem Andres Hanso hinnangul on endine Kõrkvere koolimaja, kus käib vilgas seltsielu, ise küllaltki rahuldavas seisukorras. “Oleme sinna programmide ja projektide abiga üsna palju raha sisse pannud,” lausus ta. “Majas tegutsev raamatukogu ja sotsiaalkorterid on ilusasti korda tehtud, milleks siis katuse juures raha kokku hoida ja lasta tehtud tööl hukka minna?”

Vallavanema sõnul on katusekonstruktsioonid korralikud, ent kümnete aastate vanune plekk on roostetanud, kohati auklik ja jookseb läbi.

Ligi sajandivanuses koolimajas saab kokku ka Kõrkvere selts. 29. aprillil on kavas talgud, et koolimaja ümbrus korda teha. Kõrkvere koolimaja juubelipidustused toimuvad 12. augustil.

“Kas koolimaja just juubeliks uue katuse saab, veel ei tea, aga ära me selle töö tänavu teeme,” lubas vallavanem.

Tornimäe kooli ja lasteaia renoveerimisele on tänavuses vallaeelarves ette nähtud kokku 50000 eurot. “Pakkumised on ehitusettevõtetelt võetud,” märkis Hanso. “1. septembriks peavad tööd tehtud olema.”