Liina tegi kodustele pulmade “afteka”

Reede pärastlõunal kutsusid Kanadas Toronto lähistel elavad Liina ja Saad Sindhu saarlastest sugulased ja sõbrad Auriga keskuses asuvasse restorani Monk peolauda.

“Abiellusime kaks aastat tagasi Kanadas. Minu vanemad ja sugulased ei saanud tookord meie pulma sõita. Nüüd otsustasime siin väikese after party teha,” rääkis Orissaare gümnaasiumi vilistlane Liina Jõgi, kes nüüd kannab perekonnanime Sindhu.

13 aastat tagasi oma vanaema vennale Kanadasse külla sõitnud Liinale hakkas see maa väga meeldima. “Seal tekkis mul kohe niisugune kodune tunne. Kohtusin eestlastega, toredate inimestega. Sain seal üksinda palju reisida. Vahepeal käisin Eestis, siis läksin jälle tagasi,” tegi Liina võõrsil elatud aastatest lühikokkuvõtte.

Noored tutvusid koosviibimisel Liina kodus. “Minu üks sealne sõber võttis oma sõbra kaasa ja nii me Saadiga kohtusime, see oli armastus esimesest pilgust,” meenutas Liina tutvumisõhtut.

Peagi palus Saad Skype´i teel Liina vanematelt nende tütre kätt. “Noormees oli nagu rosin. Ütlesime noortele: õnn kaasa!” rääkis ämmaseisusesse tõusnud Sirje Jõgi.

Liina töötab suures kaubanduskeskuses osakonnajuhatajana. Tal on nelikümmend alluvat. Laupäeviti käib ta vabatahtlikuna eelkooliealistele lastele eesti keelt õpetamas.

“Need on nelja- kuni kuueaastased lapsed, kelle üks vanematest või vanavanematest on eestlane. Tavaliselt räägivad lapsed kodus kas inglise või prantsuse keelt. Õpetan pisikestele poistele ja tüdrukutele oma emakeelt nendega mängides,” rääkis Liina. “See on mulle endalegi toredaks vahelduseks, sest igapäevaselt pole mul eesti keeles suhtlemiseks võimalusi.”

Äiapapa Jaan Jõgi tutvustas väimehele, Toronto ühe suure telefonifirma tehnikule, oma kodusaart. Karala rannast võeti sõudepaadiga ette isegi väike kalastusretk.

Pakistanist pärit Saadile tundus Eesti, kuhu ta esmakordselt sattus, lausa muinasjutumaana. Talle hakkasid meeldima väikesed palkmajad.

“Võib-olla nad kolivadki ükskord Saaremaale, ehitavad siia kusagile metsaveerde palk­maja ning tunnevad rõõmu puhtast õhust ja maal elamisest,” maalis Liina isa Jaan vaimusilmas pildi ühest tulevikuversioonist.

Täna sõidavad Liina ja Saad tagasi Kanadasse.

“Nüüd on ema ja isa kord meile külla sõita. Loodetavasti järgmisel aastal nad seda ka teevad,” ütles Liina enne ärasõitu.