Liivide etluskonkursi võitis SÜG-i õpilane

29. Liivide ja liiviliku luule etlusvõistluse finaali Tartumaal Alatskivil võitis Saaremaa ühisgümnaasiumi kuuenda klassi õpilane Kirke Medri.

Märtsi lõpus toimunud maakondliku vooru võitis Martin Vesberg (SÜG, 7. kl, juhendaja Rita Ilves), kuid tema ei saanud Alatskivile sõita. Nii esindaski Saaremaad maakondliku konkursi laureaat Kirke Medri, kelle juhendaja on samuti Rita Ilves.

Osalejaid oli finaalis 18. Rita Ilvese sõnul oli rohkem põhikooliõpilasi. Liivide konkurss on nimelt selles mõttes eriline, et ühes arvestuses on koos 5.–12. klasside õpilased.

Igal osalejal tuli esitada üks pala Juhan või Jakob Liivi proosaloomingust ning üks luuletus Juhan Liivi luuleauhinna laureaatide loomingust. Kirke Medri esitas Juhan Liivi loo “Ilus suvepäev oli” ja Doris Kareva luuletuse “Inetu tüdruk”.

“Kirke on väga töökas neiu, kes oskab teksti analüüsida, et see omaseks teha. Tänu sellele on ta tänavu kõigilt maakondlikelt etluskonkurssidelt mingi preemia saanud ja üleriigilisel etlejate konkursil tuli ta laureaadiks. Samuti sai Kirke üleriigilisel Betti Alveri konkursil näitlejapreemia,” oli juhendaja Rita Ilves oma õpilasega väga rahul.

Saare maakonna õpilane võitis Juhan ja Jakob Liivi ning Juhan Liivi luuleauhinna laureaatide loomingule keskendatud üleriigilise koolinoorte etlusvõistluse juba kaheksandat korda. Varem on peapreemia saanud Uku Pokk Orissaare gümnaasiumist, Helena Pihel Kuressaare gümnaasiumist ning Velvo Väli, Ott Aardam, Lee Trei, Marian Heinat ja Airike Kapp Saaremaa ühisgümnaasiumist.