Mis maa president see on? (1)

President Kersti Kaljulaid ütles Kurgjal peetud kõnes, et Eesti on üks maailma vähestest edulugudest – 25 aastaga okupatsioonist ja viletsusest keskmise sissetulekuga digitaalseks ühiskonnaks.



Kus maal see proua elab? Meil siin sai just rehabilitatsiooniraha otsa.

Lastele pole toiduraha, insuliinipumpasid ei jaksata osta ja haiged surevad – rohtu küll on, aga osta ei jõua. Ka need, kes eluaeg makse on maksnud.

Tsiteerin Eesti puuetega inimeste koja värsket avaldust: “Aasta algusest on üks ebameeldiv uudis teise järel päevavalgele tulnud – töövõime hindamise raskused, erihoolekande ja rehabilitatsiooniteenuste raha lõppemine aasta esimesel kuul, abivahendite valdkonna pettused, puude määramise venimine lubatust pikemaks… Seda kõike on natuke liiga palju ja paratamatult tekib küsimus, kuidas on tehtud selline planeerimisviga? Enam ei saa nimetada olukorda muret tekitavaks, vaid äärmiselt kriitiliseks. Oleme kaalunud ka võimalust tulla puuetega inimeste õiguste kaitsmiseks tänavatele.”

2016. aastal jagasid kõik toidupangad üle Eesti kokku iga nädal toiduabi keskmiselt 9500 inimesele. “Toidupanga abi saavate inimeste hulk kasvab iga aastaga,” kirjutab Pealinn.ee 16. aprillil. Paistab et osa eestlasi lihtsalt ignoreerib teist osa oma rahvast, kes on hädas ja pole eluga üldse rahul.

Kas see on sama president, kes ametisse astudes lubas nõrgemaid kaitsta?

Proua president, te ei rääkinud oma kõnes Eestist, vaid klantspildist, mida Brüsseli asukad Eestiks nimetavad.

Maria Kaljuste,

ettevõtja