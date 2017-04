Muutmistuhinas haridussüsteemi kallal

“Haridusmaastikul toimuvate muutuste tõttu on paljudel lastega peredel meeled ärevil, sest edasine on paljuski segane või arusaamatu,” tõdeb Kuressaare lasteaiaõpetaja ja lapsevanem Piret Kaasik. “Teadmatus on hirmutav – puudutagu see siis esimese klassi laste arvu suurendamist koolides, õpetajate arvu vähendamist lasteaedades (nn ühe-õpetaja-süsteem) või riigigümnaasiumi loomist.”



Iseenesest peaks see olema asjade normaalne käik, et kiiresti muutuvas infotehnoloogilises ühiskonnas korrigeeritakse olemasolevaid süsteeme ning veendutakse nende toimimise õigsuses ja vajalikkuses. Iseasi on, kas need muutused ennast ka ära tasuvad, mitte ei muuda olukorda pigem viletsamaks. Näiteks väikeste lastega perede jaoks võib maakooli klasside arvu vähendamine või kooli sulgemine muuta maa­elu võimalikkuse küsitavaks.

Jah, ka arukas ärimees vaatab aeg-ajalt üle oma äride seisud, veendumaks nende elujõulisuses, ega “toida” seda, mida vaja ei ole ja mis kasumit ei too. Arvestama peaks aga siiski tõsiasja, et Saaremaa haridusmaastik on ikka oluliselt erinev Tallinna või Ida-Eesti omast.

Väike ja omane pole alati halb



Üha enam peaksime toetuma väikese kogukonna printsiibile – kõik tunnevad üksteist, kõik abistavad üksteist ja on üht- või teistmoodi üksteisega seotud.

Väikesed ja omased asjad ei ole alati halvad. Ühistransport ei uha Saaremaal iga viie minuti tagant ühest punktist teise nagu pealinnas, mandrile pääsemiseks tuleb võtta aega ja arvestada laevagraafikuga. Paljud inimesed elavad maal ja ongi harjunud suuremate vahemaadega. Elatise teenimine sõltub tugevalt juurdunud tegevusaladest või tuleb leppida kurva reaalsusega, et töötada tuleb kodust kaugel. Turismialal tegutsejail sõltub rahakoti paksus ja see, kui hästi suudetakse oma peret toita, hooajast.

Need on vaid mõned näited saarel elamise iseärasustest. Saarelise elu eripäradega tuleb arvestada ka hariduselu muutmise puhul siin saarel – ühegi üle-eestilise haridusalase teadusuuringuga ega ametkonna arvamusega pole midagi teha, kui see ei arvesta kohalikke olusid, huvisid ja vajadusi.

Praeguse hariduselu muutmisega seoses tuleb mul silme ette pilt kaldale püütud, meeleheitlikult visklevate kalade hunnikust, mille kohta keegi ei tea, mis sellest edasi saab.

Suures muutmise tuhinas unustatakse põhjus, miks muudatused hariduses vajalikud on – muutunud on ju lapsed!

Julgen välja tuua kaks põhilist nüanssi, mida muudatuste tegemisel arvestama peaks: esiteks, tegu on uuel aastatuhandel sündinud lastega, kel teatud teadmised-oskused vaat et juba sünnist saadik kaasas. Teatud asju, mida vanasti õpetati, neile üldse enam õpetama ei peaks, mistõttu tuleks üle vaadata pigem õppeprogrammid, et lastel oleks huvitav õppida ja nad saaksid eluks vajalikke teadmisi.

Teiseks, üheski uues süsteemis ei hakka asjad paremini toimima enne, kui lapsevanemad oma lapsi kodus kasvatama hakkavad – nagu see on olnud ja peaks olema ühe korraliku pere kohustus.

Paljudel juhtudel on ununenud, et nii lasteaed kui ka kool on peret toetavad institutsioonid –need küll õpetavad ja sotsialiseerivad last, aga lapsest peab täisväärtusliku ilmakodaniku kasvatama ikkagi perekond ise.

Võtmesõnad: turvalisus ja heaolu



Nüüd, mil ühiskonnas on lisaks käitumishäiretega laste osakaalule oluliselt kasvanud ka erivajadustega laste, näiteks autismispektrihäiretega laste ning aktiivsus- ja tähelepanuhäiretega laste osakaal koolides ja lasteaedades, tuleks hariduses muudatuste tegemisel arvestada ikkagi kõigi laste heaolu ja turvalisusega. Unustamata seda, et ka õpetaja pädevusel ja võimekusel on piirid.

Ilmselgelt peaksime selle info valguses edaspidi rääkima pigem väiksema laste arvuga klassidest ja lasteaiarühmadest ning väiksematest ja paindlikuma õppekorraldusega koolidest.

Minu lasteaiaõpetajaks õppiv tütar küsis ühel päeval minult: “Kuidas teha vahet kasvatamatul ja aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapsel?”

Vastus kõlas nii: “Kasvatamatu laps suudab keskenduda huvitavale tegevusele, aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps aga mitte.” Jah, nad ongi olemas, need kasvatamatud lapsed, kellest ka tulevastele õpetajatele ülikooli loengutes räägitakse.

Hea on aga, et seda on ju võimalik muuta ja parandada või vältida ja ennetada. See jäägu aga iga pere enda otsustada, millise tee ta lapse kasvatamisel valib.