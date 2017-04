Nasval peeti kiilutseremooniat ja õnnistati kaatreid (GALERII) (2)

Täna toimus Baltic Workboats AS laevatehases Nasval politsei- ja piirivalveametile ehitatava uue multifunktsionaalse reostustõrjelaeva kiilupaneku tseremoonia.

Uus laev saab olema 44,6 meetrit pikk ja 8,8 meetrit lai ning olgugi, et laeva meeskond saab olema kümneliikmeline, on seal kajutikohti vajadusel kuni 18 inimesele, et tagada tööks vajalikud tingimused ka suuremate operatsioonide käigus. Laeva maksimaalne kiirus saab olema üle 25 sõlme.

Lisaks reostustõrjele on uue laeva ülesanneteks avamerepatrull, otsingu- ja päästetööd, samuti saab alus olema võimeline kustutama põlenguid laevadel või reostatud aladel.

„See, et riik on usaldanud nii suure tellimuse kodumaisele laevaehitajale, on väga suur asi,“ ütles Baltic Workboatsi juhatuse liige Jüri Taal. „Kõnealune laev on meile ülioluline lisaks ka ekspordipotentsiaali suurendamiseks, ainuüksi selle lepinguga oleme saanud tõendada oma kompetentsi samasuguste laevade ehitushangetel Euroopas ja Aasias.“

Alus varustatakse uusima tehnoloogiaga, nagu 9,2 GHz radar, mis võimaldab pinnareostuse avastamise vähemalt viie meremiili kauguselt, samuti külgvaatesonariga, millega saab jälgida allveereostuse olemasolu vrakkidel või kontrollida torujuhtmeid. Lisaks on laeval õlitõrjepoomid ja skimmerid. Pääste- ja erioperatsioonideks on seitsmemeetrine tööpaat ja päästejett.

Laeva projekteerimisel on tehas otsinud uusi innovaatilisi lahendusi. Näiteks jõuseadmete valikul on lisaks töökindlusele ja turvalisusele lähtutud kuluefektiivsusest ja keskkonnasõbralikkusest, nii on lisaks kahele MTU 16V4000 merediiselmootorile, millel kummalgi võimsust 2000 kW, võimalus madalatel kiirustel sõita ka elektrimootorite jõul.

Lisaks toimus täna kahe uue politsekaatri nimetseremoonia ja pidulik veeskamine. Kaatrid alustavad maikuus teenistust Haapsalu ja Mustvee kordonites.