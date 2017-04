Ooperipäevade peaesineja tuleb Ungarist

2018. aasta Saaremaa ooperipäevade peaesineja on Ungari Riigiooper – suurima repertuaariga ooperiteater Euroopas.

Möödunud reedel kirjutasid Eesti Kontserdi direktor Jüri Leiten ja Ungari Riigiooperi peadirektor Szilveszter Okovazc Budapestis alla eellepingule. Põhileping allkirjastatakse nii, nagu viimastel aastatel tavaks on saanud Saaremaa ooperipäevade ajal Kuressaares. Seega on Ungari Riigiooperi juhti suvel Saaremaale oodata.

Jüri Leiten ütles Saarte Häälele, et eelleping sõlmiti partnerluse kinnitamiseks. “Meil on esialgsed kokkulepped kava ja suuremate asjade suhtes olemas, nüüd on vaja teha rida täpsustusi,” selgitas ta. Hetkeseisuga peaks ooperisõpradel 2018. aasta suvel avanema võimalus näha Giuseppe Verdi “Traviatat”, Johann Straussi “Mustlasparunit” ja Wolfgang Amadeus Mozarti “Figaro pulma” ning traditsioonilist galakontserti.

Ungari Riigiooperi ajalugu ulatub 1884. aastasse, mil Budapestis valmis ooperiteater. Tänapäeval on Ungari Riigiooperi käsutuses kaks teatrimaja. “Tegemist on pikkade traditsioonide, väga kõrge taseme ja kuulsa teatriga,” kinnitas Leiten ja lisas, et oma suuruselt ja tasemelt on see võrreldav Pariisi ja Viini ooperiteatritega. Töös oleva repertuaari poolest on Ungari Riigiooper Leiteni sõnul Euroopa ooperiteatritest kõige suurem.

Eesti Kontserdi juht tõdes aga, et tänaseni on lahtine, kas 2018. aasta Saaremaa ooperipäevadele tuleb kahe etendusega ka Shanghai ooper. Nimelt puudub kinnitus, et Shanghai linn ooperiteatri transporti rahastab. “Aga ise usun, teades Hiina tööstiili ja traditsioone, et nad jõuavad siia,” oli Leiten optimistlikult meelestatud. Üles astuksid hiinlased nädal enne ungarlasi.

Leiten selgitas, et hetkel eksperimenteeritakse teatud moel Saaremaa ooperipäevade pikkusega ja võimalusega, et edaspidi hakkab üles astuma kaks ooperiteatrit välismaalt. “Me ei ole kindlad, et Eestimaal piisavalt publikut jagub. Mingid asjad tuleb läbi teha, et aru saada, kas see on õige tee,” lisas ta.

Ka tänavused Saaremaa ooperipäevad on tavapärasest ühe nädalavahetuse võrra pikemad ja kestavad 14.–22. juulini. Peakülaline on Krefeld-Mönchengladbachi teater Saksamaalt. Enne sakslaste ülesastumisi tuuakse aga ooperisõprade ette kahel korral Rein Rannapi “Nurjatu saar”.