Päikesepealinna idee ajas saarlased piketeerima (GALERII)

Kuressaare linnavalitsuse ette kogunes eile trobikond plakatite ja loosungitega kuressaarlasi. Kes nõudis rohkem päikest, kes pilvekahureid – kõiki kannustamas mõte “Kui tegemist on päikesepealinnaga, siis olgu olla!”.

Teisisõnu, eile püüti vaatamata harvale lumepudemele purki päikesepealinna reklaamklipp. Mõned tunnid enne võtete algust ei olnud ühelt kohtumiselt teisele tõttav linnapea Madis Kallas oma sõnul veel päris läbi mõelnud, mida ta peagi kogunevale rahvale kaamerate ees ütleb. Samas oli ta kindel, et kohal ta võtetel on ja lubab, mida vaja lubada.

Sellega oli ta kursis, et pikett peab tunduma tõetruu. Ta märkis, et 30. aprillil kuulutab Kuressaare end tõepoolest päikesepealinnaks ja nõnda peakski ta piketeerijatele lubama, et nende nõudmised saavad vastuse just sel päeval.

Nagu stsenaarium ette nägi, saabusidki “vihased” huvigrupid ja linnapeal tuli neid rahustada, öeldes, et tulgu nad päikesepealinna rongkäiguks kesklinna, seal saavad nad oma nõudmistele vastuse.

Nõudmised olid veidi üle võlli jaburad. Näha võis plakateid “Palmi all näeme, raisk!”, “Titeranda 100 palmi!”, “Äri ei õitse varjus!”, “Kuressaarde pilvekahurid!” jmt.

Võtetel kasutati Saaremaa arenduskeskuse noorteprojekti RIBS tegijate abi, võttetiimis oli neli RIBS-i noort. Filmimist juhendas seejuures Kinobussi-mees Mikk Rand, kes samuti projektiga seotud.

Rand tõdes vahetult enne võtete algust, et ettevalmistused on kulgenud kenasti ja ilm on õige – eriti neil hetkedel, kui päike parasjagu pilve taga. “Kui päikest nõutakse, siis see just õige ongi,” kinnitas Rand. “Kui päike hirmsasti paistaks, oleks kentsakas. Koostöö ilmataadiga on sujunud,” muheles ta.

Klipp valmib Ranna kinnitusel juba selle nädala teises pooles ja peaks siis olema kohe leitav sotsiaalmeediast, kus seda jagada saab. “Sellega pikka pidu pole,” nentis Mikk Rand.

Võtete korraldaja Visit Saaremaa turismispetsialisti Kristina Mägi sõnul sai klipiidee alguse sellest, et traditsioonilist turismihooaja alguse veerallit tänavu ei toimu, kuid esmakordselt saab teoks päikesepealinna paraad. Et rongkäiku reklaamida, otsustatigi teha filmiklipp.

Klipp võeti tema sõnutsi üles olematu eelarvega. Mägi sõnul tegid “näitlejad” oma tööd tasuta ja ka filmijad lõid kaasa tasu nõudmata. “Hea tahte märgiks ja koostöös Arensburgiga saatsime noored filmimehed-naised sööma ja spaasse,” lisas Mägi. Ettevõtmine saab teoks koostöös Kuressaare Kultuurivaraga.