Saarlased käisid mandril juubelimatkal

Eesti vabariigi 100. sünnipäeva tähistamise alguseks korraldatud matkale sõitis ühiselt ka 27 saarlast. Saarlaste marsruut kulges Vana-Nurtus asuva Ellu hiietamme juurest Järvakandi kultuurihallini. Kokku 13,4 km metsavahelist kruusateed. Selle läbimiseks kulutati saarlaste mandrile sõidu korraldanud Saaremaa spordiliidu peasekretäri Mari Kaldi sõnul kolm tundi.

Koos abikaasa Merlega matkal osalenud politseinik Ahto Aulik kiitis matka ja seltskonna igati heaks. Vaid matkatee olnud veidi üksluine, kuna kruusateed on pikad ja sirged. “Naersime, et mandril on teed nagu joonlauaga tõmmatud,” ütles Aulik.

Tema ja ka Mari Kald kiitsid seda, et pikkade ja igavate sirgete vahele olid korraldajad pannud kohaga seotud infoga sildikesi.

Näiteks märgiti ära ka koht, millega oli seotud Kaali meteoriidi liikumise trajektoor, rääkis Mari Kald.

Tema sõnul sai matka lõpus ka kõhutäidet ja ekraanide vahendusel kaasa elada Kurgjal toimunud avaüritusele. Lisaks matkale tegid saarlased peatuse Läänemaal Matsalus.