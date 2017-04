Tuntud muusikaärimees toob kämpingusse uusi tuuli

Mändjala kämpingu hooaeg tõotab tulla varasematest mitmekesisem. Oma panuse annab selleks muusikaärimees ja muusik, The Sun’ist tuntud Danel Pandre.

Uut on tänavu palju – hooaja alguseks avatakse kämpingualal ketasgolfirajad, väli-lauatenniseväljakud ja jalgpiljard. Randa rajatakse juurde kolm mänguväljakut. Samuti on paranenud restorani veekvaliteet, välja on vahetatud kämpingumajade katuseid ja käib metsa puhastamine võsast.

Kämpingu perenaine Silja Vipre tõdes, et tänavust hooaega on neil endalgi tavapärasest põnevam alustada, kuna lisaks hulgale uutele tegevustele on neil ka uus koostööpartner – Danel Pandre. “Daneliga koos on plaanitud üritusi, lisaks avab Danel rannas Manjaana kõrvale uue rannabaari,” rääkis Vipre.

Ta on veendunud, et Daneli kogemuste pagas ürituste korraldamisel aitab kvaliteetsete ürituste korraldamisele kindlasti kaasa. “Kõik hea sai alguse muusikast, millest kasvas välja sõprus ja nüüdseks koostöö,” lisas Vipre.

Danel Pandre ütles, et talle Saaremaa lihtsalt meeldib. “Pole olnud aastat, kus ma ei oleks käinud Saaremaal, lapsena vanematega, hiljem koos sõpradega Tagala õpilasmalevas ja erinevate bändidega, kus olen mänginud,” tõdes ta.

Saaremaal on Daneli jaoks alati kodune olnud, ta on imetlenud ja austanud kohalikke tegusaid inimesi. Siljaga viisid neid kokku ühised muusikalised projektid.

Esimesed üritused on kämpingus mai viimasel nädalavahetusel “Mootorid, maitsed ja muusika” ning juuni lõpus toimuv Saaremaa rannafestival. Esimene neist toob kokku inimesed, kellele meeldib tegeleda sõidukitega, kuulata head muusikat ning nautida toitu ja jooke.

Kämping on oma mõnusa atmosfääriga sellise ürituse korraldamiseks ideaalne paik, kinnitasid nii Pandre kui ka Vipre. Kahel õhtul astuvad üles mitmed muusikalised kollektiivid eesotsas “peaaegu saarlase” Jaagup Kreemi Terminaatoriga. Laupäeva hommikul tehakse koos tiir Sõrve sääre kurvilistel teedel, laagripaika naastes saab aga uudistada mototehnikat ja mõõtu võtta võistlustel. “Oodatud ei ole ainult “motohullud”, vaid kõik inimesed, kes tahavad mõnusalt aega veeta,” kinnitas Silja Vipre.

Rannafestival pakub aga 22.–24. juunini vaieldamatuid tippe: NOEP, Genka ja Paul Oja, Liis Lemsalu, 5MIINUST, Karl-Erik Taukar, Shanon, DJ Andres Puusepp, DJ Andi Raig jt. “Suvel on veel mitmeid asju plaanis ja kindlasti saavad nii päris- kui ka suvesaarlased sellest kõigest esimestena kuulda,” lubasid Pandre ja Vipre.