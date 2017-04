ÜLESKUTSE – Ootame aasta ema kandidaate

Naiskodukaitse Saaremaa ringkond kuulutab koostöös Kadi raadio ja ajalehega Saarte Hääl juba üheteistkümnendat korda välja Saare maakonna aasta ema konkursi.



Konkursi eesmärk on väärtustada ema rolli perekonnas ja seeläbi ka ühiskonnas. Kandidaate võivad esitada nii üksikisikud, organisatsioonid, omavalitsused kui ka ettevõtted.

Saare maakonna aasta ema on väärikas Eesti Vabariigi kodanik, ta on rahvastikuregistris kirjas Saare maakonna elanikuna ning tema peres kasvab vähemalt kolm last, kes võivad olla ka kasu- ja võõraslapsed.

Kandidaate saab esitada 26. aprillini aadressil Väljaku tn 5, Kuressaare 93811, Naiskodukaitse Saaremaa ringkond (ümbrikule märkida “Aasta ema”).

Aasta ema tänuüritus leiab aset 12. mail.

Varem on tiitli pälvinud Monica Kallas (2007), Liili Ader (2008), Marit Tarkin (2009), Anu Rannamaa (2010), Tiina Rüütel (2011), Lia Hanso (2012), Lidia Lõbus (2013), Helgi Tammur (2014), Marve Koppel (2015) ja Koidu Heinmaa (2016).

Mare Kirr,

naiskodukaitse Saaremaa ringkonna esinaine