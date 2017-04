Vanal prügimäel ketasgolfirada

Vabatahtlike abiga saadi laupäeval valmis Kudjape ketasgolfirada, kus on võimalus mängida 12 korviga.



Raja ehitamise eestvedaja Sander Sepa sõnul paigaldati korvid, tehti viskealad ja märgiti mängualad. Tähelepanu väärivad mugavad puidust ehitatud ja kunstmuruga kaetud viskealad. “Puudu on veel rajakaardid ja üldine kaart, kus on kõik rajad peal,” märkis Sepp. Tema sõnul polnud kogu rada veel valmiski, kui esimesed mängijad olid juba kohal. Laupäeva õhtul oli parkla autosid täis ja huvilised raja leidnud.

Sepa sõnul on raja valmimisse panustanud oma aega ja oskusi väga paljud inimesed. Rahaline tugi tuli rahandusministeeriumi kohaliku omaalgatuse programmist.

Rada avatakse ametlikult maikuu alguses. Ketasgolfiradade ehitamine Saaremaal aga jätkub. Üsna pea tuleb talgupäev Karujärvel, kus juba olemasolevatele korvidele lisatakse uued ning tulemusena sünnib seal Saaremaa suurim ja uhkeim ketasgolfipark.