Vilsandil asuva Vikati sadama hiljuti enda omandusse saanud Saarte Liinide hinnangul tuleb sadam täiesti ümber ehitada.

Saarte Linide teatel on Vikati sadama kai seisukord halb, sadamakai ehitusel on betoonplokid laotud merepõhjale ilma ehituskaevikut tegemata, mistõttu plokkide alused on osaliselt tühjad ning kai sein võib kaotada stabiilsuse. Saarte Liinide sõnul tuleks rajada uus betoonplaatidest esisein ja teha kaile uus raudbetoonkatend. Süvendada tuleks ka akvatooriumi.