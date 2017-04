Vollenaiste suurim konkurent Gotlandile ei sõida

Suvel Gotlandil toimuvatel Saarte mängudel ei osale tänavu Fääri saarte võrkpallinaiskond, kellega Saaremaa on jaganud viimaste aastate kirkaimaid medaleid.



Naiste turniiril osaleb kümme võistkonda, kes on jagatud kahte alagruppi. A-alagrupp: Saaremaa, Hitra, Guern­sey, Jersey ja Gotland; B-alagrupp: Ahvenamaa, Bermuda, Menorca, Gröönimaa ja Gibraltar.

Naiskonna eestvedaja Kristi Põld ütles, et kuigi põhikonkurent on puudu, ei saa kulda enne, kui on finaali jõutud ja see võidetud. “Kahe aastaga võib nii mõnigi saar suure arengu teha,” märkis ta.

Meeste võrkpalliturniiril osaleb üheksa võistkonda, Saaremaa sai alagrupi vastaseks juba varasemast tuttavad meeskonnad.

A-alagrupis on Saaremaa vastased Bermuda, Gotland, Jersey ja Kaimani saared. Eelmistel mängudel võitis meie meeskond Bermudat, Gotlandit ja Jersey’d 3 : 0. Kaimani mehed pole viimastel aastatel küll mänginud, aga kui nad 2011. aastal viimast korda osalesid, saavutati tubli neljas koht.

“Alagrupp on tihe, kus meie näol on kindlasti olemas selge liider-võistkond, aga teised neli on sellised tugevad keskmikud,” ütles Saaremaa meeskonna treener Asko Esna. “Ega siin vastaseid väga valida ei tahaks – äkki eelmise aasta Fääridega ei tahaks kohe alagrupis vahest kokku minna, ja seda ka ei tulnud. Arvan, et teine alagrupp on Fääri saarte ja Ahvenamaa näol natukene isegi tasavägisem. Muidugi palju sõltub sellest, kes mis mehed kokku saab.”

B-alagrupis mängivad Fääri saared, Ahvenamaa, Guernsey ja Gröönimaa.