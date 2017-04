Hambaravimure lahendamisel on oodata läbimurret

Pärast esmaspäevast kohtumist Kuressaare linnapeaga on mitu hambaarsti nõus arutama, kuidas korraldada hambaravi suvistel nädalavahetustel.



Kuressaare linnapea Madis Kallase ja hambaraviteenuste osutajate esmaspäevasel kohtumisel selgus, et viis-kuus hambaarsti on nõus läbi rääkima, kuidas suvistel nädalavahetustel koostöös haiglaga erakorralist hambaravi korraldada.

“See tähendab, et nädalavahetustel saaks erakorralist hambaravi haigla erakorralise meditsiini osakonna kaudu,” selgitas linnapea Madis Kallas. “Haigla ja EMO avaldasid selleks jätkuvat valmisolekut.”

Linnapea sõnul vajab nüüd täpsemat läbirääkimist, kuidas võimalike erijuhtude korral konkreetsed väljakutsed korraldada, kuidas toimub tasustamine ja kas suudetakse katta kõik suvised nädalavahetused.

“Linnapeana tänan kõiki esmaspäevasel kohtumisel osalenuid – saarlaste jaoks olulise mure lahendamisele on väga lähedale jõutud,” ütles Kallas. Tema hinnangul ei ole suvise erakorralise hambaravi kättesaadavuse probleem Mandri-Eestis nii terav, ent Saaremaal on see tõsine mure.

“Pärast seda kohtumist oleme üpris veendunud, et saarlased ja Saaremaa külastajad saavad nädalavahetustel erakorralise hambaravi teenust juba sel suvel,” lausus Kallas.