Illiku laiul maabub sel suvel tõeline elamusfestival

Eesti meelelahutajad ja elektroonilise muusika tegijad plaanivad juulis korraldada Orissaares Illiku laiul kolmepäevase elamusfestivali, kuhu oodatakse üle tuhande külastaja.

Hiljaaegu Facebookis festivaliplaaniga välja tulnud organisatsioonid kuulutavad: “Saarel on kombeks kokku hoida ja nii juhtub ka I Land Soundil, kus rikastava sündmuse nimel ühendavad jõud elektroonilise ööelu pioneerid, kunstnikud ja kohalik kogukond. Kolm kordumatut päeva ja kustumatu mälestus.” Ürituse täpsemat kava veel avalikustatud ei ole, kuid aset leiab festival 13.–15. juulil.

Eilse seisuga oli end Facebookis osalejaks märkinud juba umbes 500 inimest. Lisaks tunneb lausa 2000 sotsiaalmeedia kasutajat festivali vastu huvi. Seega ei ole korraldajate eesmärk tuua Illikule 1000–1500 külastajat sugugi ebareaalne, hoolimata sellest, et samal nädalalõpul toimub Lätis muusikafestival Positivus. Viimane on eestlaste, sealhulgas ka saarlaste seas väga populaarne.

Kunst ja muusika

I Land Soundi peakorraldaja on samanimeline MTÜ, kuhu kuuluvad Orissaares asuva MTÜ Piidivabrik juhatuse liikmed Paap Uspenski, Martin Teras ja Tarmo Ruttu ning Pärnus tegutseva kunstikeskuse Katlamaja eestvedaja Taavet Bristol. Piidivabriku mehed on Illiku laiul väiksema mahuga meelelahutusüritusi korraldanud varemgi. Bristolil on aga kogemusi Pärnus samalaadse festivali korraldamisega. Lisaks on meeskonnas Raivar Vaher, kes on Tallinna suusamaratoni korraldaja.

Eesmärkidena on korraldajad välja toonud, et festivalil peaks olema tegevust nii päeval kui ka õhtul. Samuti plaanitakse Orissaarde tuua festivali ajaks võimalikult palju kunstiprojekte ehk näitusi jms. Kaasata soovitakse ka kohalikke ning võimaldada neil festivalialal oma tooteid ja teenuseid pakkuda. Samuti oodatakse, et Orissaare inimesed tuleksid appi kodumajutuse pakkumise osas. Mõeldud on ka turvalisuse, parkimise, esmaabi ja koristamise peale. Paap Uspenski sõnul tuleb täiendavat infot esinejate ja muu olulise kohta maikuu jooksul.

Rand avatud



Elamusfestivali korraldajad on kahel korral kohtunud ka vallavalitsuse, päästeameti ja politsei esindajatega. Orissaare vallavanem Vello Runthal kinnitas, et kokkusaamised on olnud asjalikud. “Ürituse ideed olen tutvustanud meie allasutuse juhtide ja vallavalitsuse koosolekul, nende meelestatus ürituse suhtes oli positiivne,” lisas ta. Runthal tõi veel välja, et kuna tegu on mitmepäevase üritusega, kuhu on eeldatavasti oodata rohkem inimesi kui Orissaares elab, pannakse oluliselt rohkem rõhku, et korraldajad neile oma kavad ja plaanid aegsasti esitaksid.

“Eks see muusika ja palju inimesi on paljudele kohalikele kindlasti koormav, ent me ju vajame piirkonda ka vahvaid üritusi,” on vallavanem festivali suhtes optimistlikult meelestatud.

Valla üheks kindlaks nõudmiseks on siiski see, et Illikul olev Titerand peab olema avatud kogu ürituse aja ujumiseks kõigile kuni kella üheksani õhtul. Kas see lahendatakse erinevat värvi käepaeltega või muul moel, on veel selgumas.