Ilmavaatleja: külm on läinud

Mandril elav, kuid Saaremaa ilmaga hästi kursis olev Margus Arge ütles, et suuremad külmad on möödas ja nüüd pöörab ilm sooja poole. Tema sõnul võib aprilli lõpus-mai alguses tulla juba täitsa korralikke sooje kevadilmasid, kus temperatuur võib tõusta 20 soojapügalani.

Arge lähtub ilmaennustamisel peamiselt eelmise sajandi sarnastele ilmaoludele ja arengutele tuginedes. Sedakorda leiab ta sarnasust 1988. aasta kevadega. Alati ei pruugi tema sõnul kõik ka täppi minna.

Varem on Arge pakkunud, et kevadsooja on tõsisemalt tunda 25. märtsi paiku. Aprilli algus võib jällegi külmem olla ja võib ka lund tulla. Pärast 15. aprilli võib saabuda tõsisemaid soojalaineid, kus kraadid võivad tõusta +20-ni.