JUHTKIRI: Hambamure peagi murtud?

Habemega probleemiks peetav mure suvise erakorralise hambaravi kättesaadavuse pärast saab ehk tänavu suveks lahenduse.

Varasematel aastatel ei näidanud hambaarstid piisavat huvi suvistel nädalavahetustel töötamise vastu. Arusaadav – kui nädal otsa oled töötanud, tahaks ju puhata! Pealegi on hambatohtrid ise öelnud, et hambavalu ei tule äkki, tühja koha pealt, vaid probleem on kestnud juba kauem. Sellele pole seni lihtsalt piisavalt tähelepanu pööratud.

Kui senised katsed hambaarste pehmeks rääkida tulemusi ei andnud, ei tähendanud see, et suvise hambaravi plaan maha maetud oleks. Linnavalitsus ei jätnud jonni ning nüüd on mitu arsti nõus teenuse korraldamist põhjalikult arutama. Loodetavasti on sel arutelul loodetud tulemused.