Kaasav eelarve ootab jätkuvalt ettepanekuid

Kuressaare linna kaasavasse eelarvesse saab ettepanekuid esitada 30. aprillini. Seni on kodanikelt laekunud vaid kuus ettepanekut.



Nende seast leiab näiteks korvpalli välisväljakute korrastamise, Martin Körberile mälestusmärgi püstitamise ja raamatu «Kuressaare ajalugu II” väljaandmise. Möödunud aastal said linnakodanikud valida lausa 51 ettepaneku vahel.

Tänavu on kaasavas eelarves ka olulisi muudatusi. Summa on tõusnud 30 000 euro pealt 50 000 euro peale. Seejuures on minimaalne ettepaneku summa 1000 eurot ja maksimaalne 25 000 eurot ehk rahastuse saavad vähemalt kaks ettepanekut.

Juhul kui soovitakse aga linnavalitsuse tähelepanu suunata mõne hallatava asutuse ehituslikku laadi probleemile, siis palutakse see info saata otse linnavalitsusse, mitte esitada ettepanekuna.

Ettepanekuid võivad teha kõik kodanikud, kellel on midagi Kuressaarega seoses südamel. Hääletada saavad aga vaid Kuressaare registreeritud elanikud alates 16. eluaastast.

Pärast ettepanekute esitamise tähtaja kukkumist käib 14. maini ettepanekute korrastamine. Samuti saavad ettepanekud hinnangu ekspertidelt. See on vajalik selleks, et hääletamisele jõuaksid reaalselt teostatavad ja kaasava eelarve määrusele vastavad ettepanekud.

Hääletada saab 15.–28. maini veebikeskkonnas VOLIS, kuhu saab logida ID-kaardi või mobiil-ID-ga. Kel kodus arvuti kasutamise võimalus puudub, saab seda teha Saare maakonna keskraamatukogu internetipunktis.