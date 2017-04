Kanepiõli jõudis pudelisse

Pähklas tegutsev OÜ Karmeli villis eile esimesed pudelid kanepiseemnest pressitud õli, mis on valmistatud möödunud kevadel kohapealsel põllul mahakülvatud kultuurkanepist.



Esimesed Itaaliast tellitud 250 ml pudelid said õliga täidetud eile pärastlõunal ning partii saaremaise kanepiõliga läheb kõigepealt tutvustamisele ja müüki sel nädalal peetavale Tartu maamessile.

“Võtame kaasa niipalju, kui jõuab teha,” ütles OÜ Karmeli juhatuse liige Karel Lember, kelle sõnul pressiti õli seemnetagavarast kaks päeva tagasi.

Et kanepiõli maksab päris palju ja tema säilivusaeg on suhteliselt lühike, on oluline, et inimene jõuaks ta värskena ära tarbida. Ettevõte ei tooda õli lattu seismiseks, vaid pressib seda alati värskelt vastavalt nõudlusele.

Karel Lember kinnitas, et huvi on uue õli vastu juba tuntud, kuid pakkuma saab seda hakata ikka alles nüüd, kui toode on saanud lõpliku viimistluse. Ta lisas, et nüüdsest on pudelitel ka uued etiketid, mille kujundus on nii tudra- kui ka kanepiõli puhul stiililt ühesugune.

Karmeli juhatuse liige Aivar Lember, kelle õlul on talu põllupidamine, rääkis, et kanepi kasvatamise juures on õppida veel nii mõndagi. “Eriti koristus on selline paras peavalu – see pikk kiud, mis tal sees on, lohiseb kombaini sees ikka üsna kenasti.” Viie hektari suuruselt põllult andis kanep esimesel aastal erinevatel põhjustel saaki vaid 1,2 tonni.

Pähkla talunikust Aivar Lemberist on viimaste aastatega kujunenud Saaremaa viljakasvajatest kõige enam kohapeal toorainet väärindav põlluharija. Juba mõni aasta kasvatab Lember tatart, möödunud aastal hakkas ta oma kasvatatud toorainest pressima ja pudelisse villima külmpressitud tudraõli. Nüüd lisandus kanepiõli ja plaanis on maha külvata ka kinoad ehk tšiili hanemaltsa.

Teraviljakasvatajana alustanud Aivar Lemberi sõnul hakkas ta viljakasvatuse kõrval teiste kultuuridega tegelema riskide hajutamiseks juhul, kui viljahinnad on maas või põud saagi ära võtab, aga ka huvist tervisliku toidu vastu.

“Minu eesmärk on paigutada munad erinevatesse korvidesse,” selgitas talunik. “Omatoodangu väljatöötamine ei ole kerge töö, aga toiduvaliku rikastamine kasulike, tervislike ja kohalike toiduainetega on ka üldisemas plaanis vaeva väärt.”