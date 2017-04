Moeloomekonkurss Look Kool tuleb taas

Saaremaa koolinoorte moe­loomekonkurss Look Kool 2017 toimub 22. aprillil kell 16 Kuressaare kultuurikeskuses.



Korraldusmeeskonda kuuluv Anneli Meisterson ütles Saarte Häälele, et tänavusel konkursil on kaks vanuseastet. Nooremas vanuseastmes (6.–8. klass) on kümme kollektsiooni ja vanemas (9.–12. klass) kuus kollektsiooni. Esindatud on Kuressaare gümnaasium, Kärla põhikool, Saaremaa kunstistuudio erakunstikool Anne ja Kuressaare noortekeskus Noortejaam. Teemad on “Otse tänavalt” ehk noorte igapäevamood ja vaba teema.

Meistersoni hinnangul võiks osalejaid alati rohkem olla, kuid kokku 16 kollektsiooni on siiski täitsa korralik arv. “Vaatemängu ja põnevaid lahendusi pakuvad nad igal juhul,” lisas ta. Võrdluseks tõi Meisterson välja, et viimasel Tallinna koolide moekonkursil Moelennuk oli 11 kollektsiooni. “Nii on meie kuusteist ikka väga-väga super,” leidis Meisterson.

Viimati toimus Look Kool 2015. aastal, toona nägi moelaval 18 kollektsiooni. “Moelooming nõuab palju ressursse ning arvasime, et noored saavad mõtteid ja vahendeid koguda,” selgitas Meisterson, miks 2016. aasta vahele jäeti. Varasematel aastatel on nii mõnegi auhinnatud kollektsiooni puhul vaeva nähtud kuni pool aastat.

Look Kool 2017 žüriisse kuuluvad Kuressaare linnavalitsuse kultuurinõunik ja Saaremaa koolinoorte moekonkursi algataja Heli Jalakas, Eesti kunstiakadeemia moeosakonna juhataja ja Saaremaa I koolimoe konkursi grand prix´ võitja Piret Puppart, moeasjatundja Ea Velsvebel-Green­wood, brändi Mosaic abidisainer Katrina Kaubi, Postimehe moeajakirjanik ja Stiililabori loovjuht Kristina Herodes, stilist Kristin Liias ja Tallinna tehnikakõrgkooli rõivaste tehnilise disaini III kursuse tudeng Minni Meisterson.

Ürituse peakorraldaja on Kuressaare gümnaasium.