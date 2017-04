Nasval korraldati kiilutseremoonia ja õnnistati kaatreid

Eile toimus Nasval politsei- ja piirivalveameti (PPA) uue reostustõrjelaeva kiilutseremoonia. Lisaks õnnistati sisse ja lasti vette kaks kaatrit – Piiri-Liisu ja Kessu –, üks Haapsalu ja teine Mustvee kordonile.

Reostustõrjelaeva ehitus sai alguse eelmisel aastal ja kui kõik läheb plaanipäraselt, alustab laev teenistust järgmise aasta mais. PPA laevastiku juhi Kaupo Lääneranna sõnul vahetab uus laev välja praegu kasutatava L-202 ehk Kati. Ehitatav alus on oma eelkäijast ligi 2,5 korda kiirem ja varustatud nüüdisaegse tehnoloogiaga.

“See, et riik on usaldanud nii suure tellimuse kodumaisele laevaehitajale, on väga suur asi,” sõnas Baltic Workboats AS-i juhatuse liige Jüri Taal. “Kõnealune laev on meile ülioluline ka ekspordipotentsiaali suurendamiseks, ainuüksi selle lepinguga oleme saanud tõendada oma kompetentsi samasuguste laevade ehitushangetel Euroopas ja Aasias.”

Uue laevaga ollakse vähem sõltuvad mereoludest, kuna see on projekteeritud taluma kuni kuue meetri kõrguseid laineid. Laev on madala süvisega, seetõttu pääseb see hästi Eesti rannikule omastesse madalatesse väinadesse ja lahtedesse. Reostustõrjevarustus on sama, mis Katil, ent nüüdisaegsemad poomid kiirendavad reostuse lokaliseerimist. Lisaks paigaldatakse laevale õlireostuse avastamise radar, öövaatluskaamera ning sonar veealuste objektide seisukorra hindamiseks ja reostuse ennetamiseks.

Laev tuleb 44,6 m pikk ja 8,8 m lai ning olgugi et selle meeskond on kümneliikmeline, on kajutikohti vajadusel 18 inimesele, et tagada vajalikud tingimused ka suuremateks operatsioonideks. Laeva maksimaalne kiirus on üle 25 sõlme.

Praegu on PPA-l ligi sada veesõidukit, mis on mõeldud eeskätt turvalisuse tagamiseks merel ja väikesaartel, piiri valvamiseks, merehädaliste päästmiseks ja reostuse tõrjeks. Kaks laeva on suutelised merereostust lokaliseerima ja likvideerima.

Reostustõrjelaeva ehitust finantseerib 85 protsendi ulatuses Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond ja ülejäänud osa Eesti riik. Laev maksab orienteeruvalt 16 miljonit eurot. Kaatrite ehitust toetas EL-i Sisejulgeolekufond.

Reostustõrjelaeva kiilupanekutseremoonial kinnitasid sümboolse infotahvli laeva külge siseminister Andres Anvelt, PPA peadirektor Elmar Vaher, keskkonnainvesteeringute keskuse juhataja Veiko Kaufmann ja Baltic Workboatsi nõukogu liige Märten Vaikmaa.